Dentro del fútbol peruano existen los delanteros malos, promedios, y los que la descosen por completo. Ese último ítem sirve para un jugador como el ecuatoriano Carlos Garcés, quien jugó todo el 2023 en Cienciano del Cusco y se cansó de anotar goles. Siendo un grandioso refuerzo para El Papá de América, despertando el interés de otros conjuntos de la Liga 1.

En este caso, nos referimos específicamente a Universitario de Deportes que tiene el centenario por delante. Ahí se supone que estarán los mejores, según comentan las personalidades cercanas al conjunto merengue. Y claramente tiene sentido que aparezca en la mesa el nombre de Carlos Garcés. Un cazador que conoce lo que es jugar en el Perú, con nota sobresaliente.

Lo informa de esta manera MrOFF en su cuenta de Twitter, la cercanía del jugador con el equipo que celebrará su histórico centenario: “El delantero ecuatoriano Carlos Garcés negocia su renovación con Cienciano. Le han ofrecido un contrato por dos temporadas. A la par, Universitario de Deportes ha sondeado su situación y lo mantiene como alternativa para 2024”.

La historia de Carlos Garcés viene desde hace bastante, no en el sentido de que lo quieran, si no que ya se enfrentaron en una oportunidad en un formato ida y vuelta. El delantero jugaba antes en Barcelona de Ecuador, equipo al cual enfrentó Universitario de Deportes en la temporada 2022. Anotando un gol en el duelo jugador en Guayaquil por la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Ya a la vuelta, El Torero, como se le conocen a los amarillos, terminarían clasificando a la siguiente fase, eliminando a la “U”.

¿Quién es Carlos Garcés?

Nació en Manabí, Ecuador, el pasado 1 de marzo de 1990. Con experiencia en clubes como Manta F. C, Liga de Portoviejo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca, Delfín S. C, Barcelona S. C, y 9 de octubre en su país. Teniendo una experiencia en el extranjero, cuando jugó por el Atlante de México entre 2015 y el 2017. Casi cuenta con 200 goles en más de 500 partidos como profesional.

¿Cuánto vale Carlos Garcés en el mercado internacional?

Actualmente, está tasado en 325 mil euros por su avanzada edad, y rendimiento en una liga de discreto nivel como la peruana. Carlos Garcés ahora podría llegar a Universitario de Deportes después de un año de nivel superlativo con Cienciano del Cusco. Donde jugó 31 partidos y anotó 16 tantos, además de asistir en dos oportunidades a sus compañeros del conjunto incaico.

“La posición del delantero es la más complicada, te aman o te odian… Aquí lo importante es que los delanteros no debemos agrandarnos cuando hacemos goles, ni achicarnos cuando no lo hacemos. Siempre hay que comportarse igual, y hacerse sordos a las cosas malas que dicen”. Expresó en una entrevista Carlos Garcés a mitad de año cuando la rompía con camiseta de Cienciano. Hoy sería el próximo fichaje de la “U”, una cosa de locos.