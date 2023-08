Hablando en la última edición de su programa ‘Cojo y Manco’, Reimond Manco, figura de Alianza Lima en su momento, confesó que pudo defender los colores de Universitario de Deportes.

Revelando la anécdota en el programa de YouTube, el volante precisó que se trataba de un picante pase, pues él fue formado en Alianza Lima y pasar a Universitario no era algo fácil de procesar.

Dando detalles explícitos de la situación, Manco reveló que un directivo de Universitario le realizó una llamada para hacerle la propuesta.

“Un directivo de la ‘U’ me llamó para ver si me parecía la idea. Le dije que a quién no le gustaría ir, pero que me deje un poco ‘masticarlo’ porque haber salido de Alianza Lima e ir a la ‘U’ no era una decisión tan fácil”, reveló Manco en un primer instante.

Siguiendo con su cofesión, el volante expresó el resto de situaciones que se dieron: “No es que me desagradaba la idea, pero al momento de pensarlo apareció la oferta de Alianza. No sé si Gustavo Zeballos se habrá enterado, entre dirigentes se conocen”, reveló Manco.

Dando más detalles de cómo se sintió y qué cosas pasaron por su cabeza aquella vez, Reimond Manco no tardó mucho en mencionar que hubiera sucedido.

“Obviamente no lo dudé dos veces. Pero si no hubiese salido lo de Alianza, ¿quién sabe? La ‘U’ no es un equipo que se pueda rechazar, es grande”, siguió declarando.

Dándole más contexto a su postura, el exAlianza continuó: “Posiblemente hubiera tenido más conversaciones del tema. Estaba pleno ahí, con León de Huánuco venía de ganarle 4-1 a la ‘U’ en el Monumental. Hice un buen partido y hubo un acercamiento real”, cerró

