El once de Alianza Lima para vencer a Universitario de Deportes

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes en la final del fútbol peruano. El partido se jugará este sábado 4 de noviembre en el Estadio Monumental. El cuadro dirigido por Mauricio Larriera ya tendría su alineación confirmada para el enfrentamiento con los cremas.

Según el periodista deportivo Gerson Cuba, el cuadro íntimo habría definido su once titular para el enfrentamiento contra los merengues, con la destacada presencia de Carlos Zambrano, Bryan Reyna y Jairo Concha en una posición nueva.

“Este es el posible once de Alianza Lima para la primera final de mañana. Campos; Peruzzi, Zambrano, Vilchez, Lagos; Ballón, Castillo; Reyna, Aldair, Concha y Barcos. Costa también ha alternado”, compartió el comunicador en su cuenta oficial de X (anteriormente conocido como Twitter).

Además, el periodista mencionó que el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa ha alternado en el equipo y parece tener la oportunidad de enfrentar a los cremas como titular.

Uno que quedaría excluido del once es Christian Cueva, que no ha logrado recuperarse de su lesión y no estará presente ante los merengues. Esta ausencia es motivo de alegría para algunos y tristeza para otros.

Por otro lado, los blanquiazules jugarán con su camiseta alterna en su visita al cuadro merengue. Esta decisión fue anunciada por la periodista deportiva Fernanda Huapaya a través de sus redes sociales.

“Uniformes oficiales para la primera final entre Universitario y Alianza Lima. El equipo local vestirá completamente de crema, mientras que la visita utilizará el uniforme alterno”, mencionó la comunicadora en su cuenta oficial de X (anteriormente conocido como Twitter).

¿Cómo le fue a Alianza Lima jugando en el Estadio Monumental?

Alianza Lima ha disputado 14 partidos en el Estadio Monumental, logrando 6 victorias, 1 empate y 7 derrotas. Su resultado más destacado en el recinto crema fue la victoria por 4-1 en el Torneo Apertura de 2022.

¿Quién será el árbitro de la primera final de la Liga 1 2023?

El árbitro designado para la final de la Liga 1 – 2023 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima será Kevin Ortega.