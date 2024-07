Alianza Lima pasará la página, tendrá la oportunidad de superar un trago amargo en su historia reciente. El Gabi Costa, o Gabriel para los amigos, no sigue más en el Estadio Alejandro Villanueva, y todo hace pensar que se irá al eterno rival. Universitario de Deportes podría estar haciéndole un favor al compadre, pero para eso, debe haber un reemplazante de nivel. Y al parecer, eso están gestionando desde la directiva victoriana.

¿Quién llegará a Alianza Lima por Gabriel Costa?

Fernanda Huapaya lanzó el dato sobre lo que está pasando ahora mismo en la tienda blanquiazul. Sabiendo que el tema está caliente y puesto en la mesa hace algunos minutos: “La salida de Gabriel Costa de Alianza Lima deja un espacio económicamente importante con el que, de hacerse la gestión, se podría invertir en un buen refuerzo en el club ‘íntimo’. Es viable, pero de momento no hay algo concreto”.

Gerson Cuba, de Radio Ovación va por la misma línea, exponiendo un poco más lo que piensa y cree hoy por hoy la directiva íntima: “Con la salida de Gabriel Costa hay un ahorro económico en Alianza Lima para poder tener libertad de conseguir un refuerzo más. Veremos la gestión que se pueda dar en estos días ya sabiendo que el cuadro íntimo busca opciones en el ataque”.

Yendo un poco más allá, la redacción de Bolavip pudo conocer que Gabriel Costa era uno de los jugadores con más salario del plantel. Se la pasó una temporada y media completa, donde no solo no pasó de ser suplente, sino también tuvo algunas conductas poco profesionales. Además, el trato hacia el hincha no fue el mejor en esta segunda etapa, por eso casi no lo recordarán en Alianza Lima a corto plazo. También debemos sumar que a sus 34 años ha tenido problemas de lesión.

Alianza Lima entrena en la salida de Gabriel Costa. (Foto: Alianza Lima).

Entonces, pasando a limpio todo lo que se sabe hasta ahora, nos damos cuenta de que es una salida saludable para Alianza Lima. No tenía espacio Gabriel Costa en el ámbito competitivo, estaba siendo un problema a mediano plazo, y demás aspectos. Por eso, cuando la directiva blanquiazul se ponga a trabajar ahora, tendrá que tener a un jugador de mejor nivel en la zona ofensiva. Tal como lo mencionan nuestros amigos comunicadores.

¿Hasta cuándo tenía contrato vigente Gabriel Costa en Alianza Lima?

Gabriel Costa, hasta hace poco, estaba con contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024, pero después de dejar el dinero de lado, pasa a ser un jugador libre. Llegando en la temporada 2023 como el gran refuerzo, el extremo nunca sobresalió ni trascendió de manera llamativa. En este momento, puede firmar por cualquier equipo si lo cree correspondiente. El Gabi ya no tiene deberes con absolutamente nadie en Matute.

¿Cuánto supo ganar Gabriel Costa en Alianza Lima?

Gabriel Costa supo ganar 50 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente, según cuenta el entorno del jugador ex Colo Colo en Chile. Firmando por dos años, si llegaba a completar ambas temporadas se hubiese llevado la cuantiosa suma de 1 millón 200 mil dólares. Pero al interrumpir el resto de la temporada que le queda, estará siendo un futbolista que tiene la opción de firmar por cualquier otra institución. Son los famosos gajes del oficio.