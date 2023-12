El sospechoso contrato de Juan Reynoso en la Selección Peruana: Por eso no podía ser despedido

Juan Reynoso está frito, cocinado, y vendido por ser un pésimo proyecto deportivo, dicen en las calles. El comentario popular no entendía por qué tardaban tanto en sacar al Cabezón del puesto de entrenador en la Selección Peruana. La respuesta la estaría trayendo Radio Exitosa en su programa deportivo, donde señalan que existe una adenda no reconocida que terminaba impidiendo la salida inmediata del ex capitán de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Primero vamos con la fuente del canal especializado en noticias policiales, pero también con excelente información deportiva: “En ese sentido, fuentes en la Federación Peruana de Fútbol le confirmaron a Latina Noticias que se llegó a un acuerdo con el entorno de Juan Reynoso para rescindir el contrato vigente hasta diciembre del 2025 y en las próximas horas sea anunciada su salida de manera oficial”.

Poniendo todo en contexto con respecto al presente de Juan Reynoso en La Blanquirroja. Mediante apuntes profesionales que nos dicen que todo está finiquitado entre el técnico y la Federación Peruana de Fútbol: “Según pudimos conocer, el monto que se le abonará al entrenador y a su comando técnico no será lo que se creía en un principio, sino uno cercano. Esto gracias a una previa negociación”.

Ahora, toca analizar lo que se mencionó hace poco en Radio Exitosa, donde entre Gonzalo Núñez, Carlos Panez, Oscar Paz, y Jean Rodríguez, destacaron que el motivo para sostener a Juan Reynoso en Perú estaba bien reforzado desde lo legal: “El panel de Exitosa Deportes debatió sobre el contrato de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana, ello ante la demora de la FPF de destituir al DT nacional”. Expone en su cuenta de YouTube el popular medio de comunicación.

¿Qué impedía el despido de Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Dentro del debate que se dio en la mesa principal, se pudo escuchar el tema de una famosa adenda en el contrato de Juan Reynoso con la Federación Peruana de Fútbol. Por el concepto de asesoría legal, con un valor aproximado de quinientos mil dólares. En búsqueda del crecimiento del fútbol peruano, ese habría sido el impedimento para que el famoso contrato se pueda romper. El representante de Juan Reynoso, habría sido también asesor legal de VIDENA. Una cosa inimaginable.

¿Cómo termina la era Juan Reynoso en VIDENA?

Es así, cómo se termina el proceso definitivo de Juan Reynoso en la Selección Peruana de Fútbol. Después de varios días de negociaciones, se habría destapado el motivo principal de su sostén en el proyecto. La famosa adenda que denuncia Exitosa Deportes, por conceptos desconocidos hasta antes de ser mencionados. Para asombro del propio conductor: Gonzalo Núñez, en el programa más escuchado de las tardes deportivas.