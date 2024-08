Ex Alianza Lima: Figura de Melgar lanzó declaración contra jugadores de Universitario de Deportes

Cuando la indignación por no aceptar un resultado aflora, seguramente la boca trabaja más rápido que la mente. En este caso el ganador del duelo entre FBC Melgar y Universitario de Deportes, disparó contra el comportamiento del cuadro crema, por no aceptar la derrota como tal. El comportamiento de Jean Pierre Archimbaud siempre ha sido ejemplar, nunca exagerando, ni teniendo alguna discusión por los micrófonos con algún compañero de trabajo.

¿Cuál fue la crítica contra Universitario de Deportes?

En este caso, el popular Chocherita, caliente por lo que había sido el partido, pegó fuerte contra Universitario de Deportes, y quienes componen esa delegación que viajó hasta Arequipa: “Fue una trifulca que ensució el partido, obviamente no está bien, no está bien dejar esa imagen. Pasa que en los últimos problemas que pasan en el fútbol peruano siempre están involucrados ellos, siento que no saben perder”.

Es más no solo quedó ahí lo que menciona el volante de FBC Melgar, reafirmó todo lo que dijo anteriormente. Con un añadido complicado: “Quieren ganar todos los partidos y porque es su centenario tienen que favorecerlos en todo y no tiene por qué ser así, el campeonato es parejo, cualquiera puede campeonar y hoy demostramos que pudimos ganar a un gran rival y por eso al final se ensució el partido porque se van con esa bronca de haber perdido”. Este partido lo vimos todos por la señal de (Disney+).

Para Jean Pierre Archimbaud las cosas en FBC Melgar se están haciendo de forma correcta, por eso le ganaron a Universitario de Deportes: “Se ganó un partido duro, con 10 hombres hay que darle valor a eso. No se ha ganado nada, sí dimos un paso importante. Venimos de un robo increíble en Sullana y nadie habló, nadie dijo nada, si era con otro rival seguro la repercusión hubiera sido tremenda. El equipo pudo sacar adelante un partido complicado”.

Jean Pierre Archimbaud cuando estaba en Alianza Lima. (Foto: Twitter).

¿Cuál fue la clave de Melgar para vencer a Universitario de Deportes?

El formado en Alianza Lima dejó en claro que el cuadro rojinegro fue bastante respetuoso en cancha, y demostró saber jugar al fútbol. Compitiendo de principio a fin en los noventa minutos del duelo como tal. El hijo del popular Lalo Archimbaud cerró así su nota con L1 MAX: “El equipo mostró amor propio, mucha jerarquía, sabíamos al rival que nos enfrentábamos y pudimos sacarlo adelante. Con 10 hombres no nos tiramos atrás, buscamos hacer un gol y se pudo conseguir”.

Destacando también, lo que fue el partido del profesor Marco Valencia, que les dio mucha tranquilidad desde su zona. Ganándole tácticamente el partido a Fabián Bustos, sin duda alguna: “Tácticamente, hicimos un buen partido, estuvimos adelante de ellos en eso y pudimos superarlos inclusive estando con 10. También la hinchada fue vital porque nos apoyó un montón y pudimos sacar adelante un partido complicado”.

¿Quién es Jean Pierre Archimbaud, jugador de FBC Melgar?

El Chocherita Archimbaud juega al fútbol desde muy joven. Desde los tres años, Dante Mandriotti le dio la oportunidad en la Academia Cantolao, de allí pasó al Sporting Cristal y finalmente recaló en Alianza Lima. Hincha confeso del cuadro íntimo, demostró su talento en equipos como UTC de Cajamarca, Deportivo Coopsol, Ayacucho FC, Juan Aurich de Chiclayo, Real Garcilaso (Hoy Cusco FC), Deportivo Municipal. Profesionalmente, juega desde la temporada 2014/15, con actuaciones siempre en franco ascenso.