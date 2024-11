El futuro de Edison Flores en Universitario de Deportes está en el aire tras sus declaraciones luego de obtener el bicampeonato de la Liga 1. Sin embargo, una conversación fundamental con el técnico Fabián Bustos, podría ser clave para el futbolista.

El entrenador ha dejado claro su interés por tomar decisiones estratégicas para la próxima temporada, y la permanencia de Flores es uno de los temas centrales. Su rol en el equipo ha sido vital en la temporada 2024, y su rendimiento partido a partido potencie al equipo hasta conseguir el campeonato nacional.

¿Qué le dijo Fabián Bustos a Edison Flores sobre su futuro?

Durante una entrevista reciente con GOLPERU, Fabián Bustos compartió algunos detalles sobre su conversación con Edison Flores. El DT contó lo que sucedió durante los festejos íntimos del plantel por el bicampeonato, “En el festejo en un momento yo estaba con Manuel Barreto y llegó Edison y acá está. Manuel y Jean Ferrari tienen la definición del tema. Anoche lo sentí con muchas ganas, obviamente que él pertenece a Atlas y hay que hacer un tema, una negociación seguro”.

Además, el entrenador argentino dejó en claro que quiere contar con Flores de cara al 2025, “Anoche, como decimos el día del partido, sentí como que era parecido a una despedida y anoche sentí como que quiere seguir estando acá, y me puso contento porque lo quiero sí o sí. Ojalá que pueda destrabar la situación”.

Las declaraciones de Edison Flores tras el bicampeonato

Tras consumarse el campeonato nacional en manos en Universitario, Edison Flores brindó una nota en la cuál, se le consultó sobre su futuro en el equipo. El ‘Orejas’ dijo, “Agradezco a toda la hinchada de la ‘U’ que estuvo con nosotros día a día. Solo queda decirle al hincha de la ‘U’: ‘muchas gracias y fue un gusto’.

Además, agregó, ‘‘¿Sigo en la ‘U’? No lo sé, que disfruten este momento que somos bicampeones. En los próximos días pensaré qué hacer”. Estas declaraciones preocuparon a todos los hinchas, quiénes no quieren saber nada con que la figura del equipo no esté en la plantilla la próxima temporada.

