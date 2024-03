Todo termina siendo relativo dentro del fútbol, dicen por ahí, cuando muchos criticaron el accionar del árbitro principal, Kevin Ortega, por el partido entre Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes. Apareció una voz cantante como la del entrenador Fabián Bustos, quien acusó a los jueces de ser poco criteriosos.

El entrenador merengue disparó fuerte por ser expulsado: “Parece que hay equipos que se han pasado las tres semanas protestando, hablando del arbitraje, parecería que estuvieran condicionados. Pueden ver la jugada, nunca insulto. Tengo más de diez expulsiones en 500 partidos, pero es impresionante”.

Esta última afirmación, muchos de los hinchas dentro del fútbol peruano, lo relacionaron con Alianza Lima por cómo se comportó en las últimas semanas por el accionar de los árbitros “a favor” de Universitario de Deportes. Entonces, pareciera que no es casualidad que lo diga el profesor Fabián Bustos. Con tanta energía y señalando a quienes piden tanto por el trabajo de los referees.

A su vez, Fabián Bustos también destacó que lo expulsaron esta vez, por motivos muy poco serios según su perspectiva como profesional: “Le pedí que fueron tres faltas seguidas, me molesta que hay muchos equipos que hablan y hablan, eso condiciona a los árbitros. No les dan tranquilidad y pasa lo que pasa hoy. El árbitro no me dijo nada, solo me sacó la roja”.

¿En qué posición está Universitario de Deportes?

Después de lograr el empate sin goles contra la Universidad César Vallejo, los cremas están en el puesto 21 de la Liga 1 en su versión Torneo Apertura. Es uno de los líderes con Sporting Cristal y Comerciantes Unidos en el campeonato descentralizado. Los de Fabián Bustos tienen Copa Libertadores.

¿Cuándo será el próximo partido de Universitario de Deportes?

Con el empate consumado contra el conjunto poeta por el torneo peruano, Universitario de Deportes se debe presentar en Copa Libertadores 2024 contra Liga Deportiva Universitaria de Quito. Partido programado para el martes 2 de abril a las (9:00 PM – HORA PERUANA), el mismo horario para el país de Ecuador.

¿Qué grupo de Copa Libertadores tiene Universitario de Deportes?

Fecha 1: Universitario vs. LDU – 2 de abril | 9 p.m.

Fecha 2: Junior vs. Universitario – 9 de abril | 9 p.m.

Fecha 3: Botafogo vs. Universitario – 24 de abril | 5 p.m.

Fecha 4: Universitario vs. Junior – 7 de mayo | 9 p.m.

Fecha 5: Universitario vs. Botafogo – 16 de mayo| 9 p.m.

Fecha 6: LDU vs. Universitario – 28 de mayo | 5 p.m.