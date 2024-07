Sería anecdótico como el fútbol peruano deje que se vayan técnicos de nivel altísimo sin probar suerte en La Blanquirroja. Pasó hace no mucho con el ex técnico de FBC Melgar, hoy en Colombia, Néstor Lorenzo. Y ahora, podría suponerse un camino semejante para Fabián Bustos, quien está muy cómodo en Universitario de Deportes. Pero la bomba mediática del día es esta, la que seguramente no gustará en los merengues. Que pueden ver el inicio del Torneo Clausura 2024, por la señal de (Disney+), con y sin su entrenador.

¿Fabián Bustos puede ser el nuevo técnico de Ecuador?

Un medio de comunicación tuvo de primera mano una investigación basada en encuestas ecuatorianas. Para después pasar a describir el grupo donde está el actual entrenador de Universitario de Deportes: “La directiva del ‘Tri’ está en la búsqueda de un entrenador que conozca bien el fútbol ecuatoriano y esté a la altura del desafío. El medio deportivo Ecua gol realizó un sondeo para que la gente vote por el candidato ideal”.

El Diario Líbero expone los nombres que encabezarían un solo proyecto, aquellos que están dentro del radar del combinado norteño: “Entre los nombres mencionados están Luis Zubeldía, Guillermo Almada, Martín Anselmi, Renato Paiva, César Farías y Fabián Bustos. Este último es considerado uno de los que mejor conoce el fútbol ecuatoriano, lo que le da ventaja para dirigir a los norteños”.

¿Qué piensa sobre el fútbol ecuatoriano y peruano?

Para darle más seriedad, y peso a lo que estamos viendo. Hace poco habló Fabián Bustos sobre lo que es Ecuador como nación deportiva: “El biotipo es distinto, puede que el ecuatoriano sea más veloz, pero ambos son muy técnicos. En Ecuador se ha dado un paso de conseguir mejores lugares de entrenamiento y darle más importancia a la formación. Un ejemplo claro es Independiente del Valle. Para conseguir el recambio, hay que apoyar a las formativas, a las reservas, darles competencia y no hacerlo de un día para otro. Hay que intentar que tengan ese roce”.

Fabián Bustos portada en Ecuador. (Foto: ECUAGOL).

En charla exclusiva con L1 MAX, expuso su conocimiento sobre el mercado norteño: “Ecuador mejoró por la llegada de entrenadores, del crecimiento de la dirigencia, de madurar para darles más herramientas y tener mejores equipos. Yo como jugador viví su primera clasificación en el 2002, era compañero de muchos chicos que estaban en la selección, y eran muy indisciplinados, no eran tan intensos, físicamente ni veloces. No había tantos jugando en Europa, han tenido un crecimiento importante. Es a lo que debemos apuntar ahora, porque hoy, el jugador veloz e intenso tiene muchas más chances”.

Y le pegó también a lo que está viendo en Perú: “Hay muchas cosas por mejorar. Hay vestuarios que no están a la altura, canchas que son complicadas por la infraestructura. Si queremos crecer se empieza, por eso, por las instalaciones, la infraestructura, los materiales, las canchas. Hay algo que es fundamental. En los últimos 7 años he dirigido Libertadores y Sudamericana. Uno va a ver los estadios que están habilitados ¿Cuántos estadios del Perú están habilitados para participar en torneos CONMEBOL? Muy pocos. En eso tenemos que mejorar: infraestructura, el estadio, los camerinos, la zona de prensa”.

¿Qué tal le está yendo a Fabián Bustos en el fútbol peruano?

Como se sabe, Fabián Bustos llegó a Universitario de Deportes después de un proceso lento y tedioso de los merengues para obtener nuevo entrenador. La salida de Jorge Fossati dejó débil a la directiva merengue, de cara a afrontar una nueva temporada, la de su centenario como tal. Pero llegó el profesor para no cambiar tanto, y darle una continuidad a lo anterior. Ganando el Torneo Apertura 2024, junto a una interesante participación en Copa Libertadores. Esa es su hoja de vida reciente.