Cuando se digna a dar declaraciones Chalaca Gonzáles, sálvese quien pueda dicen los que más saben del fútbol peruano. El reconocido entrenador local, ahora mismo es un expeditivo de todo lo que pasa con La Blanquirroja. El equipo de todos está peor que nunca, a su estilo, Don César dispara la artillería pesada contra los grandes responsables. Para él, hoy por hoy, el combinado patrio tiene responsables, y obviamente, un jugador a criticar, principalmente.

¿Qué crítica recibe Jorge Fossati en este momento?

Para Chalaca Gonzáles, el gran señalado después de la Copa América 2024, debe ser Jorge Fossati. Porque llevó a dos jugadores que no están al nivel de la Selección Peruana, señala el ex entrenador del Sport Boys del Callao en una nota para el Diario Trome: “Es un ‘huevero’, como miércoles van a jugar Guerrero y Cueva y Grimaldo va a la banca. Tenía que apostar por los chicos, pero quería quedar bien con los viejos y no arriesgó”.

¿Quiénes están enojados con Christian Cueva y su presente?

Es más, reveló adjuntos de la interna. De jugadores de la Selección Peruana que no están conformes con el presente de Aladino y El Depredador. Ante las recientes imágenes conocidas de una indisciplina post torneo: “Hay jugadores que no están de acuerdo con los llamados de Paolo y Cueva, antes se quedaban callados porque eran chicos que se tomaban fotos con ellos, hoy esos muchachos tienen voz y voto y ya se dieron cuenta de que el entrenador es ‘huevero’”.

También, le recordó a Jorge Fossati como perdió a uno de sus grandes capitanes por no saber convencerlo, tocarle la fibra más íntima. Para César Gonzáles, que Renato haya renunciado a jugar la Copa América, es un desastre desde la gestión absoluta: “No supo manejar lo de Tapia, estoy seguro de que si yo estoy ahí lo convenzo a Tapia. Él no supo convencerlo y eso los jugadores lo ven. Para colmo se juega de manos con ellos y es puro ja,ja,ja”.

Christian Cueva con la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Siendo mucho más peligroso a la hora de exponer que la Copa América 2024 para Perú fue un completo desastre. Por todo lo que ya conocemos en este momento: “Pasó lo que tenía que pasar, no creo que la gente del fútbol se haya sorprendido. ¿Qué pensabas?, que con Paolo con 40 años y medio, Cueva sin jugar casi un año y Carrillo, podíamos hacer algo contra potencias mundiales como Argentina que tenía para hacer tres equipos”.

De la misma manera, le pegó al actual seleccionador nacional, porque está en una racha de resultados que invitaría a considerar si debe mantenerse en el cargo. No le perdona nada Chalaca al ex técnico campeón con Universitario de Deportes: “Es la peor campaña de una selección en muchos años, nunca nos habíamos quedado sin hacer goles, Fossati la cag…, el trabajo que hizo hasta la fecha es una vergüenza”.

¿Jorge Fossati debe irse de la Selección Peruana?

Fue la pregunta más fuerte de todas, y lo que contestó, no tiene pierde alguno. Quizás, es el sentir de millones de hinchas, hoy por hoy: “Yo sí, porque perdemos los próximos dos partidos y chau Mundial. Necesitamos un entrenador que se la juegue por el cambio, que tenga huevos para hacer una renovación. Si no te clasificas en esta, será en la otra, pero ya estás trabajando con los jóvenes”.