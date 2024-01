Todo haría indicar que el futuro de Franco Zanelatto estaría lejos de Alianza Lima. Si bien el extremo tiene contrato hasta diciembre del 2024, el técnico Alejandro Restrepo no lo tendría en consideración y ahora el cuadro íntimo buscaría su préstamo, venta o salida.

Manejándose el tema con cautela, hay un gran indicio que muestra que Franco Zanelatto no es tomado en cuenta por el técnico Alejandro Restrepo. Ya habiendo jugado Alianza Lima dos cotejos amistosos, el volante no sumó ni un minuto en los enfrentamientos ante la Selección de Perú Sub 23 ni Sport Boys.

“El 11 de hoy de Alianza Lima: Campos; Ramos, Garcés, Aranda; Cabellos, Castillo, Arregui, Fuentes, Lagos; Serna y Barcos”, comentó en sus redes el periodista Gerson Cuba. Confirmándose que en el segundo partido tampoco tuvo acción Franco Zanelatto, ya son dos partidos en los que el técnico Alejandro Restrepo no lo coloca.

Si bien tiene todo para jugar en el extranjero, tal parece que entre Franco Zanelatto y Alianza Lima hay ciertos problemas internos. Ahora bien, pasando al lado futbolístico, el extremo no ocupa plaza de extranjero, es exportable y además tiene un gran talento.

Por ahora la institución íntima confía al máximo en Alejandro Restrepo y en el descarte que tuvo con Franco Zanelatto. Mientras tanto, habrá que ver si el extremo tiene minutos, se los gana o prefiere irse de Alianza Lima. Solo el tiempo resolverá la situación.

¿Cuáles son los números de Franco Zanelatto con Alianza Lima?

Franco Zanelatto jugó gran parte de los partidos de la Liga 1 2023 con Alianza Lima. Acumulando 1488 minutos, el extremo estuvo en 24 partidos, de los cuales en 16 fue titular y en 8 ingresó desde el banco de suplentes.

¿Hasta cuándo tiene contrato Franco Zanelatto con Alianza Lima?

Franco Zanelatto tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2023. Fichado desde la Universidad San Martín a cambio de 300 mil euros, el extremo ahora vale 900 mil euros, según Transfermarkt.