La Selección Peruana viene trabajando en el reemplazo para Juan Reynoso, mientras finiquita su contrato a corto plazo. Una vez que se cierre la negociación para la salida del Cabezón, quieren tener a la mano el otro nombre, quien será el encargado de levantar este proyecto casi muerto. Uno de los mencionados es Gabriel Milito, el entrenador argentino tomó parte en esta situación.

El periodista deportivo argentino, especializado en fichajes, César Merlo, mencionó la información más reciente sobre esta relación entre la FPF y el ex director técnico de Estudiantes de La Plata: “Perú sondeó a Gabriel Milito para que sea el entrenador de la selección. La negociación no se profundizó, pero por lo que pude averiguar la intención de Gaby es tomar un proyecto en un club”.

Con esta afirmación se puede tomar en cuenta que al día de hoy la propuesta para cualquier profesional, de hacerse cargo de La Blanquirroja, no satisface a nadie del exterior. Uno de los miembros del directorio en la Federación Peruana de Fútbol acercó el nombre de Gabriel Milito para tomar las riendas del equipo de todos. Por tener un perfil parecido al de Ricardo Gareca, pero mucho más joven.

Sin embargo, como bien explica César Merlo, el interés de Gabriel Milito es seguir creciendo. Trabajar en su carrera personal en clubes, para después, mucho más adelante, tomarse en serio alguna propuesta de una selección nacional. Como se sabe, son distintos proyectos, explican los especialistas. Con cargas diferentes, y fuerzas o maneras diversas para poder aplicar.

¿Quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Tras esta principal novedad, cobra mucha más fuerza el nombre de Jorge Fossati, quien está hasta el momento esperando la reunión con Juan Carlos Oblitas para conocer el proyecto deportivo. El todavía entrenador de Universitario de Deportes, reciente campeón nacional con los merengues, desde Uruguay se deja querer, y acepta conversar con el Director de Fútbol.

¿Jorge Fossati el único candidato para Perú?

Al no existir más nombres cercanos al buzo de la Selección Peruana, todos los boletos estarían destinados hacia Jorge Fossati. Quien tiene una amplia experiencia dirigiendo a combinados nacionales, antes lo hizo con Qatar y Uruguay respectivamente. Todo lo distinto a Gabriel Milito, quien en caso de aceptar charlar, cosa que ya descartó, sería su primera incursión en esa aventura.

¿Cuándo se conocerá al nuevo seleccionador nacional?

La Selección Peruana no competirá oficialmente hasta el mes de marzo del próximo año en su categoría mayor. Eso no quiere decir que hasta esa época estará sin líder deportivo. Tanto Juan Carlos Oblitas, como los diversos directivos en VIDENA, estudian diversas hojas de vida para no cometer el mismo error: Confiar ciegamente en un inexperto como Juan Reynoso.