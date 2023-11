Gianluca Lapadula fue titular contra Bolivia en el último partido de la Selección Peruana, no fue arropado, no estuvo en su mejor tarde y eso se notó. Como estrella en ataque de La Blanquirroja fue víctima del sistema ofensivo decadente de los últimos tiempos. De todo eso, el único responsable principal es Juan Reynoso, por eso cuando se le preguntó por el profesor, asumió una responsabilidad impresionante.

“Somos conscientes que no es un buen momento, no solo se debe atacar a Reynoso, pues en La Paz tuve una oportunidad de gol y fallé, por lo que es mi responsabilidad. Todos somos una familia, en las buenas y malas”. Empezó diciendo el crack del Cagliari de la Serie A italiana, quien se puso también en modo autocrítica, para liberar un poco los comentarios en contra de lo que es el seleccionador nacional.

“No debemos perder la confianza, me ha pasado muchas veces y aprendí a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Confío mucho en este grupo. Tenemos buen equipo, el comando técnico tiene buenas ideas. Debemos jugar como sabemos”. Gianluca Lapadula también pidió que el pueblo peruano confíe en este grupo a muerte, así como en los grandes momentos recientes. Ahora deben estar todos comprometidos.

Finalmente, El Bambino se tocó el corazón para dirigirse a los hinchas, pidiendo calma, y el aliento de siempre para lo que será el partido contra Venezuela este martes por la noche 21:00 horas locales: “Debemos estar unidos como siempre, no es la primera vez que pasamos un mal momento y estoy seguro de que la mejor manera de salir de esto, es uniéndonos”.

¿Qué hizo Gianluca Lapadula cuando se le preguntó sobre Juan Reynoso?

Todo esto pasó en las primeras horas del día de hoy, sábado 18 de noviembre, en VIDENA. El elegido por el departamento de prensa para hablar ante los medios de comunicación fue El Bambino. Quien puso el pecho a las preguntas, asumió con todo honor cualquier cuestionamiento, y se mostró sereno por lo que vendrá. Sabe que todo se resolverá a corto plazo, si ganan los partidos.

¿Gianluca Lapadula defendió a Juan Reynoso?

Muchos podrían tomar esto como un sacrificio por parte de Gianluca Lapadula, quien casi protegió de forma innecesaria a Juan Reynoso. El entrenador de la Selección Peruana está siendo criticado por todo el país, no solo por su forma de afrontar los partidos, si no, por aspectos más externos. Su manera de ser no congenia, no pega, y eso se nota más cuando las cosas no le salen.

¿Cuántos goles lleva Gianluca Lapadula con la Selección Peruana?

El delantero nacido el 7 de febrero de 1990, con 33 años, cuenta con 6 anotaciones en su historia reciente con La Blanquirroja. En 22 partidos oficiales, El Bambino ya está en el corazón de los hinchas, y espera mejorar esos números en los siguientes partidos con el equipo de todos.