En el día de su presentación, llegó la peor noticia posible para la vida de Christian Cueva. Quien creía que iba a vivir muy tranquilo después de firmar por el Cienciano del Cusco, para retomar su carrera como futbolista profesional. Lejos de que eso suceda, apareció una poderosa y consistente denuncia de su esposa Pamela López. Quien expresó apenas empezó su diálogo con los medios de comunicación, temor de recibir amenazas del entorno más cercano del jugador nacido en Huamachuco.

¿Por qué están denunciando a Christian Cueva?

La esposa de Christian Cueva se presentó en el programa América Hoy, donde anunció que estaría pasando a denunciar al jugador de la Selección Peruana. Por los siguientes motivos: “Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubrí la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”.

¿Cuáles son las denuncias en contra de Christian Cueva?

Yendo un poco más allá con su relato en el programa de América Televisión, detallando momentos escalofriantes como tal: “Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años. Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Lamentablemente, no es la primera vez que soy agredida”.

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva mencionó que los episodios como tal no únicamente fueron contra ella. Si no también contra su menor hija, e incluso, destaca los episodios de golpes, jalones de cabello, empujones. En su reciente afirmación. Lo cual sería un adicional a lo que acaba de explicar como persona natural: “Ella también fue víctima de violencia psicológica por parte de Christian Cueva”.

Continuando por esa línea, apuntó que el nuevo volante de Cienciano del Cusco, tiene problemas con la bebida: “Eran cachetadas, jaladas de pelo, empujones. Lo último fue que me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello. Siempre hablaba improperios, insultos y luego venía arrepentido. En la mayoría de las veces, sí [él estaba bajo los efectos del alcohol]. Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”.

¿Qué dice Cienciano del Cusco al respecto de este caso?

Edy Cuellar, dirigente del Cienciano, mencionó hace unos minutos en RPP Noticias, una posición bastante polémica en líneas generales. Sabiendo que todo el aparato mediático estará moviéndose mientras aparecen más pruebas en contra de su flamante contratación, presentada recién el día de hoy ante los medios de comunicación: “Mientras duren las investigaciones, él tiene que jugar por contrato. Ojalá no sea grave”.

¿Quién es Pamela López, esposa de Christian Cueva?

Pamela López es la esposa del futbolista peruano Christian Cueva. Era conocida por mantener un perfil discreto y estar al lado de Aladino en momentos clave de su carrera. Pamela y Christian se casaron en 2019 y tienen varios hijos juntos. A menudo comparte su vida familiar en redes sociales, mostrando su apoyo al 10 de la Selección Peruana, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Todo eso ya se terminó con las últimas denuncias hechas públicas.