Alianza Lima visitó a Sport Boys en el estadio Nacional por la cuarta temporada del Torneo Apertura. Lamentablemente, para los íntimos cayeron por 1-0 ante los rosados, con tanto de Jesús Barco.

Los íntimos ya voltearon la página y ya se concentran para una edición más del clásico peruano contra Universitario de Deportes. Este duelo, como ya es costumbre, es uno de los que llama mucha atención en los hinchas.

Sin embargo, los ataques a tienda blanquiazul no paran de llegar y cada vez son más. Es que hace unas semanas, Pablo Lavandeira tras llegar a FBC Melgar, comenzó a mandar varias indirectas al equipo y a Chicho Salas.

Uno que se sumó a esta incómoda cruzada fue Paolo Hurtado, que también dejó su granito de arena por decirlo así, pero no espero que Hernán Barcos le mande un tremendo misil como respuesta.

“Respeto a todo el mundo, no puedo ponerme en la situación de cada uno, cada uno pasa lo que siente y lo que declara, después hay que bancarlo con hechos. No sé qué habrá pasado, el sentimiento de cada uno tiene que ser responsable, no me gusta hablar de los que no están porque no es justo y cada uno tendrá sus razones. Lo único que siempre digo es que hay que respetar primero a la institución y después ser agradecido. Si tiene problemas personales, hay que resolverlo”, mencionó el atacante para los medios.

Por último, el popular Pirata defendió al estratega grone y dejó en claro que está trabajando como todos ellos y con ansias para el clásico que se jugará el sábado 23 de julio.

“Está trabajando igual que todos nosotros, esperando el partido del sábado, preparándolo de la mejor manera y esperando poder ganar. Es uno de los partidos más importantes del año, cada partido que va pasando es el más importante”, añadió.

¿Cuándo se juega el clásico entre Alianza y Universitario?

Alianza Lima y Universitario de Deportes se volverán a ver las caras, este sábado 23 de julio a las 20:30 hrs. (hora peruana), por la quinta fecha del Torneo Clausura. El escenario a jugarse será el estadio Alejandro Villanueva.