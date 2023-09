El próximo domingo 10 de septiembre, Deportivo Municipal se medirá ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate, en un emocionante partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura. Los Ediles aspiran a sumar tres puntos cruciales ante los cremas en su búsqueda por su permanencia en primera división.

Sin embargo, el equipo de la franja se enfrenta a varios obstáculos, siendo uno de los más destacados la ausencia de su entrenador, Adrián Celis, quien no estará en el banquillo debido a que la Federación Peruana de Fútbol no le ha otorgado la licencia requerida. Según el ente rector de la Liga 1, el DT no cumple con los requisitos necesarios para ejercer su cargo en esta fecha. La información fue revelada por el periodista deportivo Marcello Merizalde.

“Santiago Acasiete será el entrenador de Deportivo Municipal ante Universitario de Deportes, este domingo, en El Monumental. La FPF no le otorgará la licencia respectiva a Adrián Celis, pues no cumple los requisitos necesarios (2 años como entrenador de la reserva) según su registro. La Academia no lo inscribió de manera oportuna tras la salida de Francisco Pizarro en 2022”, escribió el comunicador en su cuenta oficial de X (antes llamado Twitter).

Por otra parte, la publicación de Merizalde destaca a la persona que asumirá el cargo de director técnico de “La Academia”, y se trata de Santiago Acasiete, quien en el pasado fue una figura destacada en el equipo merengue y ahora se enfrentará a su exequipo en una situación inusual.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día domingo 10 de septiembre a las 18:00 h (hora peruana) en el marco de la fecha 11 de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental de Ate ante Deportivo Municipal.

Así marcha Universitario de Deportes en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Universitario de Deportes ha disputado 11 partidos, y se ubica en la posición 2 con 6 partidos ganados, 4 empatados y 1 perdido y con 17 goles a favor y 7 goles en contra.