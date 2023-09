No logrando sostener un interesante juego, Perú cayó 1-0 ante Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas. Llegando el tanto del triunfo del ‘Scratch’ gracias a Marquinhos, hasta ahora ningún jugador de la ‘Bicolor’ asumió su entera responsabilidad de la acción.

Señalando un gran grupo de personas a Raúl Ruidíaz, pues es el jugador que sale en la foto del gol de Marquinhos intentando despejar, lo cierto es que el delantero de Perú no pudo hacer nada para evitar el gol de Brasil y fue condenado por Eliminatorias.

Aunque, la realidad por desplazamiento táctico sería otra. En declaraciones a la prensa, Luis Abram reveló que si bien él tenía la marca de Marquinhos, faltó comunicación en toda la zaga de Perú para evitar el gol de Brasil por Eliminatorias.

Ningún jugador de Perú asume la responsabilidad en el gol de Brasil

Luis Abram declaró sobre el Perú vs. Brasil: “Hicimos un gran partido, lastimosamente al final nos convierten, pero me voy tranquilo por lo que hizo el equipo durante los 90 minutos. Son ocasiones que cuestan, duele mucho, pero esto recién empieza”, comentó el defensor a Best Cable.

Hablando luego de la trascendental jugada, Luis Abram mencionó que él tenía la marca de Marquinhos: “Sí, lo tengo yo, pero es una cuestión de comunicación, que el que está en la zona tenía ir con él y yo quedarme”, mencionó el defensor de Perú sobre el gol de Brasil por Eliminatorias rumbo al Mundial.

Luis Abram habló sobre el gol de Brasil a Perú por Eliminatorias. Video @bcscanal6.

