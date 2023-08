Alianza Lima, después de su partido agónico contra el cuadro de Cusco FC, respiró fuerte, se mantuvo con vida, y fue un excelente debut para el profesor Mauricio Larriera. Ahí hubo un héroe, por así decirlo.

Jairo Concha es sinónimo de lo determinante en tienda íntima, después de haber hecho una insuperable labor, y coronar todo con un golazo. El 10 de la tienda blanquiazul, está feliz por su presente, lo demuestra con su juego cuando tiene la pelota en sus pies.

Pero hay un tema pendiente, trascendental, sin exagerar, el cual los hinchas todavía no lo pueden procesar. Ellos no se imaginan las siguientes temporadas sin su clásico enganche. Por eso, la investigación del Diario Depor, nos responderá muchas interrogantes al respecto.

Lo cuenta el periodista José Varela, con un contexto perfecto: “Jairo Concha es el futbolista de quien hablan todos en Alianza Lima. No solo por su crecimiento futbolístico precedido del gol, sino también porque a falta de pocos meses para que culmine la Liga 1 sigue sin ampliar el contrato que lo une a los blanquiazules hasta el fin de este año”.

Como bien señalamos, el medio de comunicación devela por qué aún no renueva el ex San Martín: “Depor conoció que las partes involucradas tuvieron un diálogo, pero que hasta la fecha no existe el acuerdo. La razón es que el club no alcanza la cifra que el ‘10′ pide para renovar. Por lo pronto, Concha debe seguir en alza para pelear con Alianza el anhelado tricampeonato”.

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando enfrente a Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y tendrá como entrenador a Mauricio Larriera. Para ese partido saldría con el siguiente once: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Carlos Zambrano, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Gabriel Costa, Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día miércoles 16 de agosto por la fecha 9 del Torneo Clausura y enfrentará a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva.