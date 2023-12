Jean Ferrari tiene puntos a favor, como liderar de forma positiva el proyecto administrativo en Universitario de Deportes. En su gestión logró conseguir el título nacional contra Alianza Lima en la temporada 2023. Pero también, como en esta oportunidad, sus declaraciones y gestos lo terminan exponiendo de una manera poco cómoda. Ayer en rueda de prensa se enojó bastante.

Como Administrador Temporal de la “U” fue partícipe de la inauguración del nuevo complejo deportivo en el Estadio Lolo Fernández. Y tuvo un potente mano a mano con la periodista de RPP Noticias, Andrea Closa. Quien le preguntó por el entrenador Jorge Fossati, y la chance de estar en la Selección Peruana en las próximas horas. Eso no le gustó mucho al exfutbolista.

Quien de una manera poco amistosa calificó de “empecinada” a la comunicadora social, por tocar el tema de manera constante. Ahí es donde aparecieron otras voces, de otros colegas de profesión, para repetirle preguntas semejantes al polémico asunto. Las cuales calificó como poco elaboradas, porque no sabían como realizar las consultas sobre temas específicos de Universitario de Deportes.

Jean Ferrari una vez más fue directo, explicando a su manera cuál es la situación del director técnico uruguayo: “El profesor Fossati tiene contrato y nosotros lo esperamos el 18 para la pretemporada. No me puedo aventurar a decir lo que él pueda decidir. Nosotros no podemos salir a hablar de la continuidad del profesor Fossati, él es trabajador del club , contamos con él. Si se va o no, es algo que él decidirá y nos informará, lo cierto es que contamos con él para iniciar la pretemporada el 18”.

¿Cuándo llegarán los nuevos jugadores a Universitario de Deportes?

Además, se mostró sereno y alejó todo tipo de desesperación como se mencionan en redes sociales. Sobre lo que vendrá a corto plazo, con los nombres que podrían estar en el Centenario de la “U” en la próxima temporada: “Los refuerzos llegarán cuando tengan que llegar. No estamos desesperados ni queremos traer a cualquiera. El campeonato no empieza el 18 de diciembre”.

¿Hay seguridad en la continuidad de Jorge Fossati?

Finalizando su participación, Jean Ferrari con una afirmación que puede dejar tranquilo al hincha merengue que recién celebró el título nacional ante Alianza Lima: “El campeonato empieza el 26 de enero, no el 18 de diciembre, hay un tiempo prudente, obviamente no traeremos un nuevo DT el 26 de enero, nosotros manejamos los tiempos y tenemos calculada nuestra planificación”.

¿Jorge Fossati se quedará en Universitario de Deportes?

Hoy se confirmaría la llegada del entrenador uruguayo a la Selección Peruana, si se finiquita el contrato con Juan Reynoso. De cara a lo que vendrá, es complicado que El Nono se haga cargo de la “U”, porque todo hace indicar que su visión está más enfocada en La Blanquirroja.