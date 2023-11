Desde Universitario de Deportes el tema es muy claro, trabajarán de forma directa en lo que sería la contratación de Yoshimar Yotún para la siguiente temporada. El capitán de Sporting Cristal es un deseo personal del administrador temporal de Universitario de Deportes. Jean Ferrari lo ha dicho en innumerables oportunidades.

Esta vez, para Nativa TV, Jean Ferrari tocó el tema, y expresó su interés por Yoshimar Yotún: “Es un tema que yo lo he querido hacer abierto porque me parece que no hay nada que esconder, en el caso de un jugador de la categoría de Yotún, nosotros hemos empezado conversaciones con su representante; pero, si se da bueno, si no se da también, no pasa nada”.

Dejándole una respuesta poco agradable al presidente de Sporting Cristal. Joel Raffo recibió duro comentario desde la Universitario de Deportes: “Si es que su contrato dice que hay algún tipo de cláusula y si el jugador tiene la intención, lo que diga Joel Raffo va a quedar a un costado, eso depende mucho del jugador y de la propuesta. Pero sí el jugador dice que no a la propuesta, respetaremos su decisión. Está más en la cancha de Yotún que en la de Raffo”.

Horas antes de esta nota a Jean Ferrari, Joel Raffo mediante entrevista con ESPN Perú, dejó en claro cuál será el futuro del referente rimense para la siguiente temporada: “Yoshi, por lo que representa dentro y fuera del campo, genera interés, pero no tenemos la mínima intención de transferirlo. No es por un tema económico, tiene contrato con nosotros, además que el proyecto del club (es) con él”.

El presidente de Sporting Cristal se la jugó por completo, rompiendo la ilusión de los merengues: “No es un tema económico, por lo que pongan lo que pongan no está a la venta. Él está bajo contrato. No solo eso, la intención y el proyecto del club con él, y creo que lo ha demostrado este año, el primero como capitán, el compromiso y la confianza es plena. No tenemos apertura, ni siquiera, para conversar sobre esa posibilidad”.

¿Qué dijo Yoshimar Yotún sobre su futuro?

Días previos a este enfrentamiento entre ambos directivos, Yoshimar Yotún como capitán de Sporting Cristal, contestó a la pregunta de periodistas afuera de Videna: “Yo tengo contrato con Cristal, hay muchos rumores. Sí (ha recibido algún contacto de un equipo grande), de Cristal. Es un equipo grande”.

¿Qué pasará con Yoshimar Yotún y su futuro inmediato?

La situación se deberá resolver muy rápido en los siguientes días, para que empiecen a trabajar la pretemporada. Universitario de Deportes quiere abiertamente a Yoshimar Yotún, quien apenas dijo que tenía contrato con Sporting Cristal. Y desde La Florida lo quieren por mucho tiempo más, es su referente principal de cara a las siguientes temporadas.

Sporting Cristal deberá presentar un proyecto serio donde el Yoshi sea la carta principal. Ante la salida de Tiago Nunes perdieron mucho peso en todo sentido. El reemplazo del entrenador brasileño debe ser del mismo o mejor nivel, los hinchas rimenses no esperan nada menos. Veremos cómo se solucionan ambos asuntos.