Dentro de la conferencia de prensa de Jorge Fossati, donde se expusieron cantidades importantes de información. El entrenador de la Selección Peruana fue claro a la hora de explicar cómo le gustaría que juegue La Blanquirroja. Hay una base sustancial, la cual se pudo notar en Universitario de Deportes, y si sus jugadores se lo permiten, se podrá utilizar sin problemas.

Jorge Fossati entró al tema de la siguiente manera: “Lo que no vamos a cambiar es la idea. La idea no es lo mismo que el sistema. A veces dramatizamos demasiado, hace más de 20 años que comencé a jugar con tres zagueros. No me preguntaron por la cantidad de volantes, solo por los tres zagueros. Es un sistema que nos gusta, nos da soluciones a muchas cosas, pero es una parte más dentro de la idea. Organizarlos así nos gusta”.

Precisamente, es la alineación con tres defensores, cinco volantes y dos delanteros, su predilecta: “Desde hace 20 años, cuando comencé en el fútbol, jugué con la línea de tres y es una alineación que nos gusta mucho al comando técnico. En los clubes, es un poco difícil adecuarse a nuevos esquemas, pero en la selección no. Además, por la falta de tiempo, podemos elegir a jugadores que se adapten más a nuestra idea”.

Bajándole un poco a la carga informativa, Jorge Fossati explicó cómo se une su historia con nuestro país. Haciendo una extensión de su vida como profesional, a lo que vivió con respecto a nuestro país: “Cuando debuté como seleccionador de Uruguay, debuté con una caída ante Perú, desde ahí les estoy dando alegrías (risas). La Copa América es parte del proceso y no el objetivo final, que son las Eliminatorias”.

También, supo mencionar el estilo que tendrá a la hora de convocar futbolistas. No hay un solo criterio para poder llamar a los jugadores en la Selección Peruana. Eso lo tiene claro el profesor uruguayo: “Para nada considero que haya imprescindibles, ni en mi cargo, ni en un plantel de futbolistas, menos en una selección. Sería una falta de respeto decir que si no está Lapadula o Guerrero, Perú no tiene un ‘9′”.

Acá entra a tallar el nombre de Paolo Guerrero, quien podría ser llamado sin problema:”Así como cambié de capitán en Universitario hace nueve meses, también puedo hacerlo en la selección. Hasta ahora, cuando está Paolo, él es el capitán, ¿no? Yo fui arquero y cuando pasaba algo en el otro arco tenía que correr 70 metros para meterme en el lío. Además, con cinta o no, si eres líder lo vas a ser”.

Finalmente, su trabajo será respaldado por la simpleza y obviamente los resultados que se obtengan: “Nuestra experiencia nos dice que no hablamos ni en chino ni en japonés, porque -en todos los planteles que hemos estado- siempre nos han entendido la idea y hemos obtenido resultados. Me fijo en la actualidad de los jugadores, sí me fijo en su pasado, pero no voy con prejuicios a ningún lado”.