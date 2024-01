El nuevo entrenador de la Selección Peruana está listo para poder operar. Dentro de su última conferencia de prensa habló sobre lo que significó el pasado del combinado patrio. Jorge Fossati casi dio una cátedra de lo que significa ser entrenador de un país entero. Ahí es donde marca la diferencia principal con su antecesor seguramente, pero la lectura que le daremos a su palabra será interesante.

Los hinchas de La Blanquirroja recapitulan lo distinto que es Jorge Fossati con Juan Reynoso, en abarcar poco y hacer mucho. Esto dijo al respecto El Nono: “No sé qué vamos a cambiar, porque no lo haremos porque sí. Si uno no está convencido, no vamos a convencer a nadie. Nosotros vamos a poner nuestra idea al servicio de los jugadores. La experiencia dice que hemos tenido receptividad en los planteles que dirigimos hasta el momento”.

Es más, se le preguntó por la salida de Juan Reynoso, y no le huyó a la consulta. Siendo muy loable cómo respondió cada cosa planteada por los periodistas de turno: “Cuando los resultados no se dan, no sé si está bien o mal, pero algo hay que hacer, pero se optan por cambios para ver si se revierte. Si algo tenemos claro, es que si los resultados no se dieron no hay un responsable único”.

Siendo detallista en lo que buscará, pero sin proyectarse a futuro. Como lo hizo en su presentación hace poco Juan Reynoso, y todo su proyecto fallido: “Ahora hay que buscar cambios y enderezar el camino. Si los resultados no se dieron, no hay un responsable directo. Nadie solo gana nada en el fútbol y los que me conocen saben que mantengo esa postura”.

Sobre la capitanía, también fue muy claro: “Tengo que retrotraerme a lo que mencioné hace un rato. No sé lo que vamos a cambiar porque no lo vamos a hacer por cambiar. Nosotros vamos a empezar enfocados en los jugadores que nosotros decidiremos de aquí a marzo, y a ellos le vamos a pasar todo aquello de lo que estamos convencidos. Si no estamos convencidos, no vamos a convencer a nadie. Vamos a poner nuestra idea al servicio de los jugadores”.

Finalmente, cuando se le preguntó directamente por El Cabezón. Le dio un abrazo a la distancia casi con su declaración. Algo que no haría seguramente el ex seleccionador: “No tenemos la menor duda, aclarando que no soy amigo de Reynoso porque la vida no nos cruzó, que ellos pusieron el alma en esto. Cuando los resultados no se dan, no sé si está bien o mal, pero algo hay que hacer, pero se optan por cambios para ver si se revierte. Si algo tenemos claro, es que si los resultados no se dieron no hay un responsable único”.