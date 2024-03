Jorge Fossati se llenó de alegría luego que Perú derrote 2-0 a Nicaragua en su debut oficial. Haciendo varios cambios en el once principal, como la ausencia de Pedro Gallese y el debut de Oliver Sonne, el ‘Nonno’ brindó una conferencia tras la victoria y, para gran sorpresa de muchos, le llamó la atención a los hinchas de la ‘Bicolor’.

Entendiendo el punto de equilibrio que Jorge Fossati quiere que todos tengan, el técnico increpó públicamente a los fanáticos de Perú por su actitud hacia Oliver Sonne. Recriminando a los hinchas, el estratega no aprobó el comportamiento del público en Matute y dejó un dardo contundente.

En conferencia de prensa, Jorge Fossati reveló su malestar por la situación que provocó Oliver Sonne: “A mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera un jugador. Simplemente lo ignoré, porque el último que debe ser el perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa. Que te caiga más simpático un jugador o no, tenemos que controlarnos un poquito para respetar a todos”.

Y es que también, por otro lado, el debut de Oliver Sonne se había hecho esperar por mucho tiempo. Creando una gran expectativa, el lateral derecho no tuvo opciones con Juan Reynoso, pero sí logró por fin sumar minutos con Perú gracias a Jorge Fossati.

No deteniéndose ahí, Jorge Fossati también validó las caraterísticas de Oliver Sonne y confirmó que será de gran apoyo para Perú: “Lo concreto y lo lindo, es que jugó. Vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”.

Ahora la Selección Peruana se prepara para su siguiente amistoso en la Fecha FIFA. Chocando este martes 26 ante República Dominicana en el estadio Monumental, el duelo será una verdadera fiesta pues Jorge Fossati volverá al estadio del club que sacó campeón de la Liga 1 de Perú.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene 23 años pues nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 m y juega en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la Selección Peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua.

¿Cuándo juega Perú vs. República Dominicana?

Perú vs. República Dominicana juegan en vivo vía América Televisión este martes 26 de marzo en el estadio Monumental desde las 8:30 PM. El cotejo marcará el segundo duelo de Jorge Fossati con Perú en la Fecha FIFA.