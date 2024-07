Como son las cosas, apenas llegó juró que el grupo de la Selección Peruana era una familia en lo absoluto. Tenía la realidad algo invertida porque no sabía a ciencia cierta lo que pasaría dentro de La Blanquirroja. Hoy después de fracasar en la Copa América 2024, con problemas internos de dos jugadores referentes, puede dar medias certezas. Renato Tapia renunció al equipo de todos, y Christian Cueva no estuvo a la altura de las necesidades deportivas.

¿Qué decisión tomó Jorge Fossati sobre Christian Cueva?

En el caso de Aladino, lo que dijo Jorge Fossati fue quien dejó una bomba: “Cueva está sano, en condiciones de sumarse a algún plantel. Por otro parte, ni siquiera lo podemos ayudar demasiado en estos días, porque la Videna está cerrada, pero tampoco creo que corresponda ahora a la Federación. Él y nosotros pusimos todo de nuestro lado para tratar de recuperar a un jugador especial que estaba viviendo un momento anómalo, con el afán de recuperarlo para el fútbol peruano. Nuestra parte está hecha, ahora depende de él. Él puso mucho para conseguirlo”.

¿Cuál será el futuro de Renato Tapia con Jorge Fossati al mando?

Pasando al tema de Renato Tapia, para El Nonno, hoy por hoy, todo bien con El Cabecita: “(Mi relación con Tapia) Bien, más allá de que estemos de acuerdo o no, mientras tengamos diferencias y ambos nos digamos lo que pensamos, las relaciones están bien, porque fuimos frontales y dijimos lo que pensamos. Siempre dije que era un jugador que yo consideraba muy importante. Desgraciadamente, se dio un hecho coyuntural, el tema del famoso seguro, que no sé si fue en definitivamente el único tema”.

Entonces, todo lo que pasó en las últimas semanas, desde la famosa renuncia, hasta el término de la Copa América 2024. Jorge Fossati le bajó a los decibeles de polémica y salió jugando con el tema Tapia: “No estaban dadas las condiciones, y no por el seguro, para que Renato estuviera con nosotros para la Copa América. Yo no le cierro las puertas ni a Renato ni a nadie de los que no estuvo. No tengo un motivo para hacerlo”.

Renato Tapia y Christian Cueva en la Selección Peruana. (Foto: Twitter).

Sobre las famosas indisciplinas, El Nonno destacó que nunca se cometieron errores fuera de la cancha. Para el técnico nacional las cosas están bien en la interna: “En las tres o cuatro semanas que estuvimos desde acá (Lima), no tuvimos un solo problema de indisciplina de nadie. Luego que se desarma la delegación, yo puedo tener mi opinión de lo que me parece que está bien y de lo que me parece que no está bien, pero cada uno tiene su personalidad”.

Es más, también lanzó un mensaje hacia afuera, buscando el apoyo multitudinario en todos los que rodean a la Selección Peruana: “En un grupo de personas, si nos juntáramos y todos viviéramos las mismas situaciones como grupo, estoy seguro de que no todos demostrarían cómo se sienten interiormente de la misma manera. Yo tengo mi manera de ser y de pensar. Cuando no están bajo nuestras órdenes, no me voy a referir qué es lo que hace cada uno con su vida”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en promedio. Siendo el técnico de nacionalidad uruguaya, un profesional que se debe a la Federación Peruana de Fútbol, de cara a lo que venga más adelante, solo los resultados lo harán continuar o cortar su proceso como tal.