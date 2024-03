Desde la confirmación de Jorge Fossati, donde aparece su nombre en la lista oficial de la Selección Peruana. Ganó una notoriedad merecida, porque viene haciendo una carrera espectacular el buen Erick Noriega. Quien, después de todo lo que vivió en las últimas horas, dio sus primeras reflexiones al programa de YouTube, Mano a mano. Para poder mencionar todo lo que ha sido este tiempo reciente.

El deseo principal del futbolista, con historia de superación, pasa por un aspecto más humano, donde sus sentimientos afloran: “Sería muy bonito volver a vestir la camiseta de Alianza Lima. Es un equipo muy grande, de buenos jugadores y buenas personas. Me fui campeón en mi categoría y, tal vez, hay algo pendiente, que lo puedo hacer ahora en la etapa profesional”.

Erick Noriega, también en esta charla, contó cómo vivió ese instante, donde lo llamaron: “Me comentaban algunas personas que habían posibilidades, que me iban a llamar de la selección para preguntar, pero no sabía. Tenía una esperanza, te soy sincero, pero lo tomé con emoción, ya estaba en concentración y no estaba con la familia, igual, contentos. Estuve muy atento, con varios amigos les comentaba, desde el minuto uno escuché la conferencia y estallé de emoción”.

Contó también el férreo central, todo lo que pasó con camiseta de la Selección Peruana Sub-23 con Chemo del Solar. Donde se hizo un nombre y se dio a notar ante los hinchas de La Blanquirroja oficialmente: “Yo le doy muchísimo valor, aprendí bastante. Aprendimos bastante de los partidos del Preolímpico, fue una experiencia bonita, lamentablemente no nos acompañó los resultados”.

Erick Noriega agradece cada momento vivido con sus compañeros en ese combinado patrio: “Pero personalmente sirvió bastante para sentir el roce con futbolistas que juegan en equipos importantes como los de Argentina en Boca Juniors, incluso en Paraguay había uno que juega con Messi (Diego Gómez), entonces creo que era importante, incluso para el llamado de ahora en la selección”.

¿Quién es Erick Noriega y dónde creció?

El futbolista de 22 años, nacido en Japón con padres peruanos, está siendo tendencia en el deporte rey de nuestro país. Trascendió con su juego en el último Preolímpico Sub 23, y continúa su carrera en la Liga 1 a pesar de tener opciones para poder emigrar. Erick Noriega actualmente está militando en el Comerciantes Unidos de Cutervo.

¿Cómo le va actualmente a Erick Noriega?

El futbolista que creció en el país nipón, nació en Nagoya el 22 de octubre del 2001. Supo jugar en Alianza Lima y logró ser capitán de la categoría 2001, por eso su deseo de ser nuevamente blanquiazul, aparece de forma inmediata. Actualmente, con camiseta de los Comerciantes Unidos de Cutervo, está jugando 6 partidos, 520 minutos en total. Podría ser un buen refuerzo.