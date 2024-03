Así sería el primer once de Jorge Fossati en Selección Peruana y con miras hacia la Copa América

Desde ya, ver su mano será un lujo. Jorge Fossati no anda en cuentos, trabaja como si no hubiese mañana, por eso su idea de juego se verá muy pronto. Mientras eso suceda, podremos notar cómo se verá su primer once titular dentro de la Selección Peruana. Ese trabajo de lujo que muchos tienen, pero que él ahora deberá cuidar con resultados positivos a su favor.

El Flaco habló en conferencia de prensa, después de completar el saludo protocolar y explicar cómo estará manejándose de ahora en adelante con la prensa. Jorge Fossati nos dio luces de cómo jugaría en los Amistosos Internacionales: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Alexander Callens; Luis Advíncula, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López; Edison Flores y Gianluca Lapadula.

Bolavip después de unas horas conoció cómo estará proyectándose en cancha Jorge Fossati. Podemos notar cómo ahora se ve el estilo de juego pragmático, aquel que tan famoso lo trajo a la Selección Peruana desde Universitario de Deportes. Ese famoso parado de un portero, tres defensores, cinco volantes, y dos delanteros como puntas de lanza. La Blanquirroja ahora seguramente deberá entender conceptos nuevos.

De cara a los Amistosos Internacionales, notamos cómo la Selección Peruana probará poco, no hay grandes nombres llamativos, y se cree que la sumatoria de triunfos previos a la Copa América, está dentro del plan. Jorge Fossati sabe que el fútbol es muchas veces anímico, bajo ese concepto, trabaja para darles lo mejor a sus jugadores, quienes vendrán de sus clubes con otro pensamiento.

Perú estará chocando por partida doble esta Fecha FIFA, primero ante Nicaragua el viernes 22 de marzo, 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, del barrio de Matute. Mientras que, contra República Dominicana, jugará este martes 26 de marzo, 8.30 p. m. en el Estadio Monumental “U”, del distrito de Ate Vitarte. Los primeros partidos elegidos por El Nono.

¿Qué jugadores son recambios en la Selección Peruana?

Además del once titular, también vemos nombres por fuera como el de Paolo Guerrero, Miguel Araujo, Luis Abram, Martín Távara, Bryan Reyna, entre otros. Son excelentes variantes para Jorge Fossati, quien los verá entrenar en principio dentro de VIDENA, para después entender qué rol podrán asumir en su proyecto como tal.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el estilo de juego en Perú?

Su renombrado 3-5-2 se verá en cancha, es el parado táctico que más le gusta para la Selección Peruana. Jorge Fossati en conferencia de prensa apuntó: “No sé si Riveros, Di Benedetto, Saravia o Corzo habían jugado antes con línea de 3 y yo los veo muy bien hasta hoy. Sí se pudo hacer con un número limitado de futbolistas, cómo no lo voy a poder intentar con jugadores que si vienen a la selección es porque están en un nivel importante, hasta superior al de los clubes”.