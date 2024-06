Jorge Fossati no se guardó nada en la conferencia de prensa tras la caída de Perú ante Argentina y disparó contra sus propios jugadores.

Jorge Fossati se despidió de su primera Copa América con un registro lamentable con Perú: 3 partidos jugados, 1 punto y 0 goles. Cayendo en la última fecha ante Argentina, el técnico explotó en conferencia de prensa y culpó a sus jugadores de la derota.

Si bien no es algo que se vea todos los días, las palabras de Jorge Fossati parecían meditadas. Tratando de darle forma a lo que iba diciendo, el técnico expresó textualmente que los jugadores de Perú tuvieron su peor desempeño ante Argentina.

Charlando ante la prensa, Jorge Fossati habló sobre el juego de Perú: “Hoy la producción fue la más floja de los tres partidos. Hay varios motivos: primero la categoría del rival. A su vez, el tema físico. Llegamos mal, tuvimos que enfrentar al rival que tuvo un día más de recuperación y tuvimos que jugar los 30 últimos minutos sin un jugador el partido pasado”.

Sin olvidar el primer punto que mencionó, Jorge Fossati también se dio un tiempo para hablar del arbitraje del partido entre Perú vs. Argentina por la Copa América 2024: “Creo que tuvimos un arbitraje con dualidad de criterios. A nosotros nos cobraba mancha y no sé cómo ni él ni el VAR no ve la falta en el segundo gol”.

Fossati dirigiendo a Perú en la Copa América 2024. (Foto: IMAGO)

Ahora lo que sigue para Perú serán las Eliminatorias, certamen en el que marcha último tras seis fechas disputadas. Jugándose la séptima jornada en septiembre, Perú tendrá que recibir a Colombia en Lima y luego jugará ante Ecuador, presumiblemente en Quito.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en promedio.

¿Cuánto gana Jorge Fossati en Perú?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.