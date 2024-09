En el marco del duelo entre Perú vs. Colombia, el técnico Jorge Fossati definió el rol que tendrá el volante Piero Quispe.

Llamando la atención en las últimas horas por unas declaraciones polémica, Piero Quispe fue señalado de soberbio tras mencionar que es el mejor jugador de Pumas de México. Ante esto, Jorge Fossati tomó una sorprende postura que podría estar, de alguna manera, influenciada por las palabas del volante.

Consciente que Perú jugará ante Colombia este viernes 6 de septiembre por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico Jorge Fossati busca el mejor once posible y por ello tomó una decisión sobre Piero Quispe. Sabiendo que podría ocupar una posición en el mediocampo, el periodista Diego Rebagliati mencionó la decisión del ‘Nonno’.

Según el periodista Diego Rebagliati, en declaraciones para el canal Movistar Deportes, Jorge Fossati decidió no usar a Piero Quispe como titular en el Perú vs. Colombia: “Salimos con un equipo preparado para jugar el partido físico. No tanto apostar por habilidad o velocidad. Creo que, a la larga, Jorge Fossati se decanta por Sergio Peña en lugar de Piero Quispe por el balón detenido”.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

Continuando con sus palabras, Diego Rebagliati también mencionó cuál es la gran ventaja que tiene Sergio Peña sobre Piero Quispe para el duelo entre Perú vs. Colombia: “Una de las pocas armas en las que puede confiar Perú es la pelota parada y Peña es uno de los mejores que le pega a la pelota”.

Perú vs. Colombia jugarán este viernes 6 de septiembre en el estadio Nacional de Lima. Chocando desde las 20:30 horas de Perú, el duelo será válido por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas y, en parte, podría definir el futuro de Jorge Fossati al mando de Perú, pues ahora mismo es último en la tabla general rumbo al Mundial 2026.

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 25 mil dólares mensuales en México, según Salary Sport. Llegando para la temporada 2024, y teniendo contrato hasta diciembre del 2026, si cumple todo su contrato se llevará 900 mil dólares, aproximadamente.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.