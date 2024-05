Tiempo después, cuando todos creían que casi había pasado a mejor vida en lo profesional, y disfrutaba de un año sabático, alejado de los medios de comunicación. Juan Reynoso se mostró tranquilo, suelto de huesos ante sus amigos mexicanos, para poder contar sus primeras sensaciones después de ser botado de la Selección Peruana. Demostrando, una vez más, poca autocrítica, junto a frases altisonantes para mal.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre su salida de la Selección Peruana?

Juan Reynoso estuvo con el periodista David Faitelson de TUDN, y le preguntaron de forma directa sobre su salida abrupta de la Selección Peruana. A lo que contestó de forma clara lo siguiente: “Fue una salida complicada, sobre todo por las cosas que se habían planteado. Uno visualizaba y pensaba que todos estábamos de acuerdo, que no iba a ser fácil esta transición por el famoso recambio generacional”.

Mencionó que la responsabilidad absoluta no fue solo suya: “Cuando hicimos las cuentas de esta generación del último Mundial, de hasta cuándo nos podrían acompañar, siendo optimistas, dijimos que diciembre del 2025. La realidad marcó que no, incluso antes del primer partido de Eliminatoria, dos o tres de los importantes no estaban por lesión o por bajón de juego. Esa parte, en el fútbol mundial, no solo en Perú, si no hay resultados, no hay continuidad”.

De la misma manera, Juan Reynoso señaló que se quiso quedar: “Cuando no aparecieron los resultados, crecieron las dudas y lo mediático se vuelve exponencialmente negativo, el directivo hace la sencilla. En aquel momento tratamos de explicar las cosas. Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, pero no se le prestó atención. Eso hizo que el responsable mayor, como pasa en todo el mundo, es el entrenador”.

Juan Reynoso dirigiendo a la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Con todo esto nos damos cuenta de que Juan Reynoso está por lo menos muy alejado de la realidad que vive hoy la Selección Peruana. Al punto que tuvo que asumir el cargo el profesor Jorge Fossati, porque El Cabezón fue echado después de una serie de resultados lamentables. Exculpándose del plano económico, destacando que el problema de dinero se resolvió muy rápido, y lo que la prensa dijo era una exageración total.

¿Cómo le fue a la Selección Peruana con Juan Reynoso de entrenador?

Juan Reynoso dejó en la última casilla a la Selección Peruana en el arranque de las Eliminatorias CONMEBOL. Y fue despedido para que en su lugar llegue Jorge Fossati. Los pésimos resultados, momentos de tensión con los hinchas, junto a la relación negativa con la prensa deportiva al cierre de su campaña como

¿Cuánto era el sueldo de Juan Reynoso en la Selección Peruana?

Juan Reynoso se fue de la Selección de Perú con un contrato de 1.2 millones de dólares al año. Todo esto traducido también en su cláusula de salida en la que se llevó las dos temporadas que le restaban de contrato. Finalmente, fuentes cercanas al entrenador, dicen que ahí ganó el dinero que nunca se imaginó. Lo cual terminó siendo una ganancia absoluta para el profesor.