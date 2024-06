Cuando la reflexión te invita a tener una definición positiva a pesar de haber recibido un destrato. Oliver Sonne conversó con Michael Succar en una especie de trabajo retrospectivo para poder evolucionar en su vida como adulto establecido. Porque no solo perdonó lo que le hizo Juan Máximo Reynoso, también avanzó como profesional absoluto del deporte rey.

Dentro de este asunto, Oliver Sonne contó cómo se dio la relación entre él y Juan Máximo Reynoso, cuando cruzaron sus vidas en la Selección Peruana: “Él era un buen tipo, me dio la oportunidad de ir a Perú para ver qué chances había para jugadores con sangre extranjera, pero también con la peruana. Él fue el que me abrió las puertas y por eso le tengo el máximo respeto”.

Oliver Sonne también destacó por qué no debutó oficialmente ahí en La Blanquirroja: “La decisión que tomó de que yo no jugara no fue por maleducado o grosero, creo que fue para protegerme un poco. Había mucha expectativa, era otra cultura y yo no entendía el idioma. Esos partidos por Eliminatorias eran muy importantes, creo que buscó protegerme y no lanzarme ahí solo para jugar. No estoy molesto de ninguna manera”.

Según expone Oliver Sonne, la explicación que le dio Juan Reynoso en la Selección Peruana, termina siendo bastante loable y obviamente, con ganas de seguir avanzando en su carrera con la Blanquirroja, ahora con Jorge Fossati: “Era parte del plan. Hablé con el seleccionador nacional antes de ir allí y para mí era importante sentir y ver todo porque era un cambio cultural”.

Oliver Sonne jugando en la Liga de Dinamarca. (Foto: IMAGO).

¿Qué idiomas habla Oliver Sonne?

Oliver Sonne habla de manera fluida los idiomas danés e inglés. Ahora, ante la exigencia de integrarse al grupo de la Selección Peruana, también se le ha pedido que apresure sus clases de español. Jorge Fossati le dejo una labor gigantesca, al reciente llamado al combinado patrio, por ende, le apresuró su idea de acomodarse al universo que se conoce como La Blanquirroja.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene actualmente 23 años, pues nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 m y juega en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la Selección Peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua. Primero fue llamado por Juan Reynoso en el proceso anterior, y ahora está buscando ganarse la confianza de un entrenador como Jorge Fossati.

¿Hasta cuándo tiene contrato Oliver Sonne con Silkeborg?

Oliver Sonne tiene contrato con Silkeborg hasta junio del 2026, según Transfermarkt. Fichado todavía por dos temporadas más, el lateral podría salir antes de lo pensado si algún club lo compra por un precio base de unos dos millones de euros. El valor actual de su mercado, es de 1 millón doscientos mil euros, según la misma fuente de información.