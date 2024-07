Alianza Lima no se quiere meter en problemas para el Torneo Clausura 2024, por eso gestiona un refuerzo potente. De nombre Kevin Quevedo.

Cuando menos se imaginaban verlo en la Liga 1, llegó el preciso instante donde su nombre nuevamente está rondando la cabeza de Alianza Lima. El cuadro íntimo como tal, está viendo opciones para poder sumar otro jugador, el cual pueda entregarle soluciones, en este caso en ataque. Se trata de un viejo conocido que ahora mismo milita en el extranjero, y obviamente, tiene la jerarquía suficiente para poder romperla toda.

¿Kevin Quevedo jugará en Alianza Lima?

Kevin Quevedo, según cuenta el Diario Depor, es el futbolista acercado al entorno más íntimo de Alianza Lima. Según cuenta el periodista José Varela, quien en su despacho, presenta, paso a paso lo que se podría estar dando de forma casi inmediata, si así lo deciden: “Se conoció que los blanquiazules ya hicieron llegar una propuesta al grupo empresarial del futbolista nacional; pero la misma por ahora no se acerca a lo que pretende el entorno del atacante”.

Con la salida confirmada de Gabriel Costa, el cupo que se abre en Matute es para considerarlo. Por eso, no se debe desterrar en ningún sentido esta oportunidad: “Entonces, ¿las conversaciones terminaron? No, desde La Victoria mejorarían la cifra para asegurar al jugador que fue campeón en Matute en el 2017. Ahora, hay que tomar en cuenta que si bien Quevedo tiene contrato en el club ecuatoriano hasta diciembre, no tendría problemas en salir”.

Los montos como tal aún no se conocen al ciento por ciento, pero seguramente, con el paso de los días, se irá esclareciendo un poco más, el asunto contractual entre Kevin Quevedo y su presente en el Ecuador: “Sucede que si se llega a un acuerdo con Alianza Lima, se activaría la cláusula de salida que existe en el contrato entre el delantero nacional y el elenco ‘Camaratta’”.

Kevin Quevedo jugando en Ecuador. (Foto: Twitter).

¿Cómo le va actualmente a Kevin Quevedo?

Como parte de la información, el comunicador social deja las estadísticas del delantero ex FBC Melgar: “Cabe señalar que Kevin Quevedo registra dos goles y dos asistencias en 20 encuentros entre la Serie A y la Sudamericana. Y fue utilizado por su entrenador, el argentino Jorge Célico, tanto como extremo por la derecha e interior por el mismo lado. Ojo, el libro de pases en el fútbol peruano estará abierto hasta el 31 de agosto”.

¿Cuál es el valor en el presente de Kevin Quevedo?

Atrás quedó su mejor momento cuando vestía la camiseta de Alianza Lima en la temporada 2019, cuando era goleador y principal referencia en el ataque blanquiazul. Kevin Quevedo ahí costaba 900 mil euros, saliendo al exterior, y al día de hoy, en la Universidad Católica de Ecuador, está valorizado en 750 mil euros aproximadamente. Según los datos del portal internacional, Transfermarkt.

Kevin Quevedo podría darle un aire nuevo en el ataque a Alianza Lima, siempre y cuando esté enfocado en lo que realmente es importante. Hace mucho dejó de ser un jugador joven con proyección a mediano plazo. Pero, lejos de esa situación como tal, dependerá cómo gestione su llegada, además, determine sus prioridades a mediano plazo como profesional.