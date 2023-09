Construyendo una linda relación con la Selección Peruana, los hinchas y el país, Ricardo Gareca estuvo a lo largo de 7 años al mando de la ‘Bicolor’. Llevándonos al Mundial 2018, final de la Copa América 2019 y a un paso de Qatar 2022, el ‘Tigre’ reveló que los últimos meses fueron complicados. Con una desgarradora frase, el técnico argentino contó su verdad.

Charlando con Radio Ovación de manera extensa, el estratega Ricardo Gareca tocó un sensible tema, pero oportuno para aclararlo: el valor del dinero. Dejando en claro que no se mueve por plata, el técnico reveló que ese no fue un motivo por el que no continuó en la Selección Peruana.

Ricardo Gareca hablando de la Selección Peruana en Radio Ovación: “Nunca me moví por la parte económica. Me generaron una fama, de un ambiente solamente para tocar la susceptibilidad de la gente”, comentó.

Siguiendo con su comentario, Ricardo Gareca brindó más detalles: “Por eso no quise saber absolutamente nada con nada, directamente di por terminado todo. Nunca nos movimos de esa manera, siempre nos movimos por valores. Soy un convencido que el dinero es una consecuencia de un trabajo, yo simplemente voy a los lugares donde me siento cómodo, donde puedo hacer un trabajo”, cerró.

Con esta contundente declaración, Ricardo Gareca dejó en claro que su deseo fue continuar en la Selección Peruana, a pesar de la cuestión económica, pero que no se pudo llegar a buen puerto y terminó saliendo.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias?

El siguiente partido de la Selección Peruana será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias?

El partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será a las 5:30 p.m este jueves 7 de septiembre y se verá en los siguientes canales: América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.