Carlos Zambrano tiene menos de dos meses para convencer a Jorge Fossati y así pueda ser convocado a Perú. Teniendo en el horizonte dos amistosos a inicios de junio y luego la Copa América Estados Unidos 2024, el defensa sabe que tiene chances al tener un buen momento con Alianza Lima y por eso hizo un pedido para ser considerado.

Declarando en Liga 1 MAX, Carlos Zambrano reveló que tuvo una íntima charla con Jorge Fossati y Sebastián Avelino: “Hablé con Jorge Fossati y con el preparador físico de la Selección Peruana. Tuve contacto con ellos, pero sinceramente, ahorita estoy enfocado en Alianza Lima”.

Si bien quizá sabe que su situación es complicada, Carlos Zambrano no pierde la esperanza de ser convocado a Perú y disputar la Copa América Estados Unidos 2024: “Si me toca estar o no, siempre estaré apoyando. Me siento como un peruano hincha de la selección. Si me toca estar, me mataré nuevamente por mi país”.

Teniendo varios momentos en esta última semana, se recuerda que Carlos Zambrano habló sobre los delanteros de Alianza Lima tras perder en la Copa Libertadores. Si bien su presente en el cuadro íntimo es bueno, el zaguero sabe que de seguir así podría ser considerado.

Hay que recordar que Perú debutará en la Copa América Estados Unidos 2024 ante Chile. Marcando así la presentación oficial tanto de Jorge Fossati como de Ricardo Gareca, el duelo se desarrollará el próximo viernes 21 de junio desde las 19:00 horas de Perú en el AT&T de Arlington, Texas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano en Alianza?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Actualmente con 34 años, el defensor anunció que no piensa en Perú y que su retiro del fútbol profesional está cerca.

¿Cuánto gana Zambrano en Alianza?

Carlos Zambrano gana 90 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el Diario Trome. Fichando por dos temporadas, el ‘Kaiser’ al final del 2024 se habrá embolsado 2 millones 160 mil dólares, aproximadamente.