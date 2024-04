La parte final del campeonato conocido como Torneo Apertura nos dice que se jugarán el todo por el todo en las próximas jornadas. Falta muy poco para terminarse, y las señales nos indican que solo dos equipos pueden pelear por el trofeo de la primera parte del año. Ellos son los grandes peruanos: Sporting Cristal y Universitario de Deportes, quienes tienen un camino por recorrer.

En esta oportunidad, lo que nos toca hacer es ver cómo trabajarán ellos sus partidos pendientes. Los cuales pueden hasta considerarse fundamentales en la carrera por ser el campeón del Torneo Apertura. Tanto cremas como rimenses dejarán la vida por llevarse este galardón, el cual te da un plus a final de año si no ganas lo que viene luego. Puedes calificar a la fase final y ser el monarca peruano si se dan las condiciones.

Vamos a presentar en este momento, para analizar juntos, los partidos que tendrán tanto Universitario de Deportes, como la raza celeste. Partiendo por el equipo de Enderson Moreira, que está teniendo un excelente presente, Sporting Cristal está ganando en plazas complicadas al ciento por ciento. Desde ahí nos damos cuenta de que la vida puede sonreírle bastante. Un poco más atrás, vienen los muchachos de Fabián Bustos, quienes casi no lo dejan respirar.

Fixture pendiente de Sporting Cristal (Torneo Apertura):

Fecha 12: Cristal vs. Cusco FC

Fecha 13: Vallejo vs. Cristal

Fecha 14: Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 15: Universitario vs. Cristal

Fecha 16: Cristal vs. Unión Comercio

Fecha 17: Comerciantes Unidos vs. Cristal

Fixture pendiente de Universitario de Deportes (Torneo Apertura):

Fecha 12: Unión Comercio vs. Universitario

Fecha 13: Universitario vs. Comerciantes Unidos

Fecha 14: ADT vs. Universitario

Fecha 15: Universitario vs. Cristal

Fecha 16: Cienciano vs. Universitario

Fecha 17: Universitario vs. Los Chankas

Con esto presentado, podemos percibir de que el fixture de Sporting Cristal es, por así decirlo, algo más amigable al de Universitario de Deportes. Porque no salen tanto de la capital, hasta el último cotejo donde podrían llegar como campeones. Mientras que la “U”, debe batallar como un campeón por su estrella número 28.

¿Cuál es la tabla de posiciones en la Liga 1?

APERTURA J G E P GF GC DIF PTS SPORTING CRISTAL 11 9 1 1 32 12 +20 28 UNIVERSITARIO 11 8 3 0 16 3 +13 27 ALIANZA LIMA 11 7 0 4 23 10 +13 21 MELGAR 11 6 2 3 18 13 +5 20 CIENCIANO 11 5 5 1 17 14 +3 20 CUSCO FC 11 6 2 3 14 13 +1 20 COMERCIANTES UNIDOS 11 5 2 4 18 20 -2 17 ADT TARMA 11 4 3 4 20 20 0 15 ATLÉTICO GRAU 11 3 5 3 11 10 +1 14 SPORT HUANCAYO 11 4 2 5 15 16 -1 14 UTC CAJAMARCA 11 3 3 5 13 13 0 12 ALIANZA ATLÉTICO 11 3 3 5 9 12 -3 12 SPORT BOYS 11 3 2 6 11 12 -1 11 CÉSAR VALLEJO 11 2 5 4 13 19 -6 11 LOS CHANKAS 11 3 1 7 13 20 -7 10 DEPORTIVO GARCILASO 11 2 2 7 13 18 -5 8 CARLOS A. MANNUCCI 11 2 2 7 8 29 -21 8 UNIÓN COMERCIO 11 1 3 7 11 21 -10 6