Piero Quispe ya está en suelo mexicano y de ahora en adelante su compromiso debe ser estar metido al ciento por ciento en lo que vendrá. El enganche nacional, ahora con la meta completada, empezará un nuevo reto, esta vez vistiendo la camiseta de un gigante en norteamérica. Pumas UNAM no es un club cualquiera, está repleto de historia, y la exigencia será máxima en todos los sentidos.

Así es como lo mencionó el propio futbolista peruano, ante los medios de comunicación que se dieron un tiempo para poder conversar con el flamante refuerzo Felino. Piero Quispe esta vez atendió con total amabilidad a los colegas mexicanos, un excelente inicio: “Estoy muy feliz por conseguir el título en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá, estoy con mucha mente positiva y con fe en Dios”.

El propio Piero Quispe sabe a donde llega, pasa de un grande como Universitario de Deportes, a otro conjunto similar: “Pumas es un club con mucha historia, creo que puedo encajar. Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe”.

Antes, previo al viaje a México, atendió a los medios peruanos: “Estoy emocionado por lo que he logrado, es un paso bastante grande para mí. Estoy triste por dejar a mi familia, a mis amigos, a la gente que siempre estuvo, pero sabía qué podía pasar y gracias a Dios se logró. Estoy muy feliz, triste por dejar a la gente que quiero, pero el fútbol es así, es el futuro mío y de mi familia”.

¿Qué significa para Piero Quispe este paso?

De esta manera, Piero Quispe fue el más alegre por lo que le está pasando, sabiendo que su carrera dependerá solo de lo que pueda hacer en cancha. Las promesas van quedando de lado, ahora es momento de actuar solamente: “Es un reto bastante bonito y grande para mí, no solamente voy a representar a Perú sino también a la ‘U’ porque salí de ahí. Represento a toda mi familia y mi barrio”.

¿Qué mensaje le deja Piero Quispe al hincha de Universitario?

Así es como siente Piero Quispe todo el cariño reciente, el cual le servirá como combustible para luchar por lo que sus retos personales: “Estoy agradecido con mi familia, con la gente de la ‘U’ por el cariño y el apoyo, con mis compañeros, porque sin ellos no hubiese estado en este nivel. Solo me queda darle las gracias al hincha por el aliento y cariño que siempre me dieron, siempre los voy a tener en mi corazón. Desde México tienen un hincha más y la ‘U’ siempre va a ser mi casa”.

¿Piero Quispe quiere quedarse mucho tiempo en el extranjero?

“Esa es mi meta, jugar el máximo tiempo posible en el extranjero y voy a trabajar, tengo que ser fuerte mentalmente y físicamente”. Contestó de forma contundente, asumiendo la responsabilidad de su palabra, para después hacer historia con los Pumas de la UNAM. Está en sus pies, y la habilidad que le entregue a sus nuevos hinchas, los famosos universitarios.