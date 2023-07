Sporting Cristal viene recibiendo la visita de Unión Comercio, en el estadio Alberto Gallardo por la segunda fecha del Torneo Clausura. Por ahora esta logrando el objetivo de ganar, recordemos que en Tarapoto el encuentro terminó 6-1 a favor de los Celestes.

Mientras que el Poderoso de Altomayo buscaba en lograr la igualdad, los dirigidos por Tiago Nunes se fueron al ataque y aumentaron el marcador por 2-0, tras un grosero error defensivo por la visita. Joao Grimaldo fue el que aprovechó toda esta acción a los 21′ minutos.

Luego de este duelo, los rimenses visitarán el estadio Alejandro Villanueva para medirse ante Alianza Lima, en uno de los partidos mpas esperados del año. Recordemos que ambas escuadran no pudieron jugar la primera vez, porque los blanquiazules decidieron no presentarse por derechos de TV y los bajopontinos ganaron por Walk Over.

Por otro lado, los rojos de la selva volverán a tener actividad, el próximo fin de semana cuando reciban a Sport Boys. Este partido esta programado para el domingo 9 de junio a la 13:00 hrs., en el estadio Municipal Carlos Vidaurre García.