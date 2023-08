Referente de Alianza Lima, y bicampeón, el delantero Hernán Barcos declaró tras el triunfo 1-0 ante Sport Huancayo. Ganando con un gol suyo, el ‘Pirata’ charló con la prensa y reveló cómo se vive la interna del cuadro de La Victoria.

Recordando que recién llegó el técnico uruguayo Mauricio Larriera a Alianza Lima, el ingreso del DT se dio tras la salida del estratega peruano Guillermo Salas.

Señalado por parte de la prensa de hacer fuerza para sacar a Guillermo Salas, Hernán Barcos habló sobre el tema y reveló que no tuvo nada que ver.

Siguiendo con su comentario, ahora reveló cómo se vive en la interna de Alianza Lima, luego de la llegada del técnico uruguayo Mauricio Larriera.

HERNÁN BARCOS REVELÓ LA ACTUALIDAD DE ALIANZA LIMA

En conferencia de prensa, Hernán Barcos declaró: “Creo que estamos encontrando una idea de juego, estamos con más gente en ataque, estamos encontrando el camino”, reveló en un primer momento.

Luego, continuando, Hernán Barcos comentó: “Mauricio Larriera y su cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo en esta semana y media. Estamos contentos porque es una gran persona”.

Cerrando con el comentario sobre su gol, Hernán Barcos también reflexionó sobre ello: “Estoy feliz porque se abre el arco, a veces cuando no quiere no quiere y uno sufre y no es fácil”.

El cuadro íntimo lucha por ganar el Clausura y así ser campeón nacional. Por ahora marcha en el quinto puesto y muy lejos de los líderes.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Cusco, el día domingo 20 de agosto por la fecha 10 del Torneo Clausura y enfrentará a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Cienciano por la Liga 1 Perú 2023?

Alianza Lima se enfrentará a Cienciano por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.