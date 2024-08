Los radicales cambios que tendrá hoy el inesperado nuevo once de Universitario

Universitario de Deportes se prepara para chocar ante Deportivo Garcilaso este viernes 16 de agosto. Enfrentándose en el estadio Monumental, el duelo es válido por la fecha 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú y se dará desde las 20:30 horas de Perú.

Sabiendo el técnico Fabián Bustos que el partido es un duelo vital para mantener las chances de ganar el Torneo Clausura 2024, lamentablemente el cuadro crema recibió la sanción de varios jugadores. Sumado a ello, el plantel de Universitario también tiene varios lesionados, por eso tendrá que improvisar una nueva alineación titular.

Recordando que elementos como Alex Valera, Aldo Corzo, Jorge Murrugarra, Aamet Calderón y Yuriel Celi fueron sancionados, más las lesiones de Sebastián Britos, Rodrigo Ureña y Edison Flores, el técnico Fabián Bustos ha tenido que improvisar un once titular para chocar hoy en el Universitario vs. Deportivo Garcilaso.

¿Comó formará Universitario vs. Garcilaso?

Con todo ello, el técnico Fabián Bustos llegó a la conclusión de que pondrá jugadores con experiencia, promoverá canteranos y hará posibles cambios en el entrentiempo. De esta manera, Universitario saldrá con Diego Romero, Williams Riveros, Gustavo Dulanto, Di Benedetto, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, Nelson Cabanillas, Gabriel Costa y José Rivera.

Hay que mencionar que los problemas no se acaban para Universitario pues tendrá que volver a tener cambios en su once titular pues las sanciones continuarán por al menos una jornada más y todavía no hay fecha para el regreso de los lesionados.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

Universitario vs. Garcilaso juegan en vivo este viernes 16 de agosto desde las 20:30 horas de Perú. Enfrentándose por la fecha 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, el cuadro crema tendrá varios cambios en su once titular.

¿Cómo ver Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

Universitario vs. Garcilaso se podrá ver en vivo y en directo por la señal de GOLPERU. Además, también se tendrá la transmisión oficial por Movistar TV y online por App Mi Movistar Perú y Movistar TV App.