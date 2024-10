Luis Advíncula sabe que su presencia es vital para el duelo entre Perú vs. Uruguay y tomó una decisión al respecto.

Luis Advíncula tomó radical decisión de último minuto sobre el Perú vs. Uruguay

En el marco de la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cuadro de Jorge Fossati sabe que se juega todo ante Uruguay. Enfrentándose en Lima este viernes 11 de octubre, el plantel de la Selección Peruana sumará una baja más a las anteriores cuatro confirmadas pues Luis Advíncula no jugará el partido.

Así es, llegando la noticia de manera oficial, Luis Advíncula no disputará el duelo entre Perú vs. Uruguay y se suma a los lesionados Renato Tapia y Gianluca Lapadula. Además, tampoco estarán por suspensión de doble amarilla Marcos López y Wilder Cartagena.

¿Luis Advíncula debe jugar el Perú vs. Uruguay?

Toda la situación se desencadenó la tarde de este martes 8 de octubre. Según los reportes de prensa, Luis Advíncula asistió a una clínica y la situación no es nada favorable. Llegando la información gracias al periodista Gerson Cuba, el hombre de prensa dio detalles.

Confirmando la noticia vía redes sociales, Gerson Cuba especificó que el lateral derecho no jugará el duelo entre Perú vs. Uruguay y así Jorge Fossati tendrá una baja más: “Luis Advincula, el jugador no está entrenando a la par y camina con dificultad, es descartada su presencia ante Uruguay”.

Ante esto, la Selección Peruana está completamente en crisis pues ante Uruguay no tendrá cinco habituales titulares disponibles. Ahora será labor del técnico Jorge Fossati encontrar los elementos adecuados para poder sumar tres nuevos puntos en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿A qué hora juegan en vivo Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay se miden en vivo y en directo por América Televisión este viernes 11 de octubre. Chocando desde las 20:30 horas de Perú, el partido es válido por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuántos partidos tiene Luis Advíncula con Perú?

Luis Advíncula tiene 121 partidos con la Selección Peruana, ha marcado dos goles y ha disputado el Mundial Rusia 2018. Además, con 34 años es uno de los capitanes del cuadro de Jorge Fossati.