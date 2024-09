En los grupos de trabajo existen dos corrientes muy marcadas a la hora de poder calcular si hay un buen ambiente. Muchos señalan que para ser grandes compañeros, se tiene que llevar una relación de amigos, así el desempeño a la hora de la competencia será la excelencia absoluta. Ese es un pendiente que muchas veces se busca. Siendo el fútbol profesional una rama de la vida como tal. Y en este caso nos referimos a asuntos ligados con Alianza Lima.

La otra corriente parte por el sentido de que se hace algo a la hora de trabajo, se cumple y listo, no debería extenderse mucho más. Parece que esto último estaría predominando en el caso de Paolo Guerrero con el actual capitán íntimo. Lo contó Hernán Barcos recién, después del partido donde le ganaron a Carlos A. Mannucci con un soberbio gol del Pirata. Quien después hizo un gran gesto humano, dentro de lo profesional.

¿Hernán Barcos tiene buena relación con Paolo Guerrero?

Hernán Barcos confesó por qué hizo capitán a Paolo Guerrero cuando se retiró a la banca de suplentes, para darle un espacio de juego en el Estadio Alejandro Villanueva: “Le di la cinta, le dije que lo disfrute, que lo viva, que lo meta. Necesitábamos tener la pelota para mantener. No importa quién lleve la cinta, pero sí que todos se sientan importantes. La llegada de Paolo fue una inyección anímica, no solamente para el club, sino para Alianza”. A los dos cracks los veremos estas semanas en por la señal de (Disney+).

Para El Pirata, como lo mencionamos en un principio, las relaciones intrapersonales pasan por los objetivos que tengan todos en común. Podrán ser o no amigos cercanos, pero ellos desean que El Depredador esté cómodo para poder aportarle a Alianza Lima el mejor cierre de temporada posible: “Somos 5 capitanes, no importa quién lleva la cinta si somos un equipo. La llegada de Paolo Guerrero nos ha hecho bien al grupo”.

De la misma manera, sabe bien Hernán Barcos, que si Paolo Guerrero está en un mejor nivel al que él demuestra semana a semana. No podría dar un grito en el cielo, porque la idea es que nadie se queje y el ambiente sea el más tranquilo posible. Buscando siempre la excelencia dentro de Alianza Lima: “Siempre estoy para sumar, para intentar de apoyar al equipo desde la posición que me toque. A veces sale, a veces no, pero cuando me toca uno intenta dar lo mejor”.

El capitán de Alianza Lima mostró respeto a la historia de Paolo Guerrero, pero también destacó que existen otros jugadores que a la hora de la hora, estarán comando posición en cancha según escoja Mariano Soso: “Estamos todos, no solo en la delantera, sino los 28 que todos queremos jugar. Solo entran 11. Tenemos un grupo sano, un grupo unido. Que hay una competencia interna sí, pero muy buena, muy linda. Nos esforzamos todos para jugar. Al que no le toca, le toca apoyar desde afuera”.

¿Hernán Barcos le da la bienvenida a Paolo Guerrero?

Finalmente, Hernán Barcos en conferencia de prensa le dio un mensaje de apoyo absoluto para el fichaje más sonado de los últimos tiempos. A quien ya lo tiene bien protegido: “La verdad que muy bien. Como dije antes de que llegue, es una alegría que esté acá, lo vamos a disfrutar. Tenemos mucha experiencia acá, por no decir muchos años. Feliz por la victoria y por la vuelta de Paolo también, que tenga minutos. Yo creo que es importante para él y para Alianza”.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima. (Foto: Liga 1).

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Hernán Barcos?

En una entrevista reciente con L1 MAX, también contó el capitán de la Selección Peruana, todo lo que está pasando ahora mismo en la interna de Alianza Lima. Agradecido con los gestos del goleador histórico extranjero: “Hernán fue el primero que me dio la bienvenida, que me mandó aparte de todo el grupo. Creo que hay un grupo muy unido, estoy muy feliz y ahora, como se lo dije a Hernán, hay que trabajar y continuar con la tradición”.