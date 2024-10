Alianza Lima cumplió con el cometido de ganar en su complicada visita a la ciudad imperial contra el Deportivo Garcilaso. Con esos tres puntos en la bolsa, pasa a tirarle la presión al rival de toda la vida, que jugará como local ante un sorpresivo Cienciano del Cusco. Por eso, Universitario de Deportes ahora mismo es quien maneja las emociones de los íntimos. Bajo ese sentido, tiene mucha razón Mariano Soso quien deja en la mesa una pequeña bomba, la cual nos muestra bastante verdad, para el cierre de esta temporada.

¿Cuál es el mensaje de Mariano Soso desde Alianza Lima?

Para Mariano Soso la vida es mucho más que solamente trabajar pensando en Alianza Lima. Más ahora, que no depende de ellos mismos. Por eso, estarán enfocados en el duelo de la tarde entre Cienciano del Cusco y Universitario de Deportes. Donde si El Papá de América hace los deberes, y no pierde contra el cuadro merengue, dejará como líder del Torneo Clausura 2024 al equipo del pueblo. A falta de una fecha, serían los primeros candidatos para ganar esta fase competitiva: “Si bien tenemos el foco de atención puesto en nuestra tarea, obviamente siempre generalmente vemos las fechas y esto no va a ser excepción”.

¿Cómo se estará preparando Alianza Lima para la recta final?

De la misma manera, el ex entrenador de FBC Melgar y Sporting Cristal, menciona como se jugará el cotejo que les viene ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute: “Nosotros vamos a preparar una gran semana para poder hacer un partido con autoridad y alcanzar la victoria”. Siendo bastante claro, que dependen mucho de lo que pueda pasar primero entre Cienciano del Cusco vs. Universitario. Como también, el duelo de los merengues ante Chankas FC en Andahuaylas.

¿Qué sintió después del partido contra Cusco FC?

El entrenador argentino sabe que lograron un gran resultado frente al cuadro de Deportivo Garcilaso, por esa razón Mariano Soso le dio una dedicación especial a sus profesionales que lo representaron en cancha. A quienes solamente les entrega su respeto y cariño de cara a la fecha final de la Liga 1: “Contento, los jugadores han hecho un gran partido, lo hemos ganado con autoridad, es una victoria que nos llena de confianza de cara a la última fecha”.

Mariano Soso dirigiendo en el Estadio de Matute. (Foto: A Presión).

Además, también sostuvo que le gustó lo que terminó viendo en líneas generales contra el Pedacito de Cielo en la fecha reciente del Torneo Clausura 2024: “La consistencia en control defensivo, el criterio para poder jugar y los ataques continuos que supieron construir en una plaza muy compleja donde Alianza no había sacado puntos este año, creo que lo ganamos con un buen proyecto de partido y con una gran ejecución de parte del jugador”.