¿Es Martín Cauteruccio el hombre del momento para el fútbol peruano? Sin duda alguna, el atacante de Sporting Cristal está marcando una tendencia que sirve mucho para entender su jerarquía. Sus goles en la Liga 1 y Copa Libertadores nos dicen que se ven a nivel universal. Por eso este caso, se codea, superando a los cracks internacionales, quienes están en ligas de mayor visibilidad y con sueldos astronómicos.

Ataque Futbolero en su cuenta de Twitter empezó con esta tendencia, la cual sorprende a propios y ajenos por ser un futbolista de la liga peruana: “Martín Cauteruccio es el MÁXIMO GOLEADOR MUNDIAL en 2024, con ¡14 GOLES! En tan solo 6 PARTIDOS JUGADOS con Sporting Cristal. HAT-TRICK vs. ADT. Doblete vs. Sport Boys. Doblete vs. Cienciano. HAT-TRICK vs. Los Chankas. Gol vs. Always Ready. HAT-TRICK vs. Carlos Mannucci”.

Todo esto termina siendo real, debido a que llegó a los 14 goles en 6 partidos completados con Sporting Cristal. El futbolista uruguayo lleva una cantidad de anotaciones impresionantes, dejando atrás todo tipo de especulaciones sobre su rendimiento. Es más, la locura por el momento de Martín Cauteruccio nos invita a ver registros actuales de futbolistas que la están rompiendo esta temporada 2024. La cual empezó hace un par de meses nada más.

Primero esta Martín Cauteruccio de Sporting Cristal con 14 goles en 6 partidos jugados, después viene Luuk de Jong con 12 goles en 10 partidos jugados. Un poco más atrás viene, el sueco Viktor Gyökeres de 25 años, del Sporting Lisboa de Portugal con 12 goles en 12 partidos jugados. También vemos a Brad Young con 11 goles en 8 partidos jugados en el New Saints de Cymru Premier.

Continuando con la lista, en el Top 5 está el crack mundial Kylian Mbappé con 11 tantos en 11 cotejos completados con el Paris Saint Germain. Luego vemos a Michy Batshuayi del S. K. de la Superliga de Turquía con 10 goles en 11 partidos jugados. Joel Pohjanpalo a sus 29 años, tiene 9 goles en 7 partidos jugados con Venezia F. C. de la Serie B. Entrando así a la recta final de esta impresionante lista de cracks.

¿Quiénes son los otros goleadores aparte de Martín Cauteruccio?

Jonathan David es el octavo puesto como máximo goleador del año 2024, con 9 anotaciones en 9 partidos completados con la camiseta del Lille O. S. C. de la Ligue 1 de Francia. El penúltimo es Akram Afif del Al-Sadd S. C. de la Liga de fútbol de Catar, con 9 tantos en 9 partidos completados. Y por último, pero no menos importante, el serbio Dušan Vlahović está con 9 goles también en los mismos partidos con camiseta de la Juventus.

¿Cuál es el valor de Martín Cauteruccio?

Después de haber visto este enorme listado, donde el atacante de Sporting Cristal le pasa el trapo a todos. Martín Cauteruccio a sus 36 años, está tazado en 175 mil euros según informa el portal especializado en este asunto: Transfermarkt. El amigo de Luis Suárez la está rompiendo toda en su segunda juventud.