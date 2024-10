Martín Cauteruccio no se guardará los goles: Lanza advertencia contra Universitario y Alianza Lima

El goleador del fútbol peruano tomó la palabra para destacar el trabajo que vienen haciendo en Sporting Cristal. Eso es lo que siente Martín Cauteruccio ahora mismo, quien expresa buenas sensaciones después de la preparación que han tenido mientras jugaba la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El artillero uruguayo estuvo en una firma de autógrafos, y atendió a los medios de prensa, unos breves minutos, para dar sus sensaciones sobre el regreso del torneo local.

¿Cuál es el mensaje para Alianza Lima y Universitario de Deportes?

Para el artillero principal del año, las cosas están muy bien en Sporting Cristal: “Venimos jugando finales desde hace tiempo. Sabemos que estos cuatro partidos son fundamentales. Sabemos que tenemos un rival que es muy directo, pero también sabemos que primero es el próximo partido, sabiendo que, si no obtienes los tres puntos, se va a hacer cuesta arriba la recta final. Concentrados en el próximo partido que es el primero más importante y después en todo lo que se viene”.

¿Qué dice Martín Cauteruccio sobre el cierre del Torneo Clausura 2024?

De la misma manera, Martín Cauteruccio después de dejar una advertencia a los rivales de Liga 1, quienes están peleando los primeros puestos, que pueden ser Universitario de Deportes y Alianza Lima. Precisó que en lo personal está tranquilo por lo que pueden entregar todos en el cuadro rimense: “Estoy contento, el equipo está bien, estamos con ganas de retomar. Nos sirvió este parate para juntar energías para esta recta final que sabemos que es bien importante y queremos terminar lo más arriba posible”.

Es más, también sabe que hoy por hoy Sporting Cristal no tiene la primera opción para llevarse el Torneo Clausura 2024. Pero de todas formas, harán lo posible para que el equipo bajopontino no se complique la vida de cara a una nueva oportunidad de levantar un título nacional: “Todo es complicado. Sabemos que esas son condiciones que no somos ajenos y tenemos que trabajarlas de la mejor manera. Así que con el pensamiento positivo sabiendo que son cuatro finales y tenemos que afrontarlas como tal”.

Martín Cauteruccio de Sporting Cristal. (Foto: IMAGO).

¿Cuántos goles lleva actualmente Martín Cauteruccio?

El centro delantero lleva anotados, hasta el momento, 33 goles en toda la temporada 2024. Estos tantos se dividen entre las competencias del Apertura y Clausura de la Liga 1 y la Copa Libertadores. A Martín Cauteruccio le faltan anotar 8 goles para romper el récord de tantos en una temporada en el fútbol peruano. La histórica marca es de 40 goles, y le pertenece a Emanuel Herrera, ex delantero del Sporting Cristal. De conseguir eso, hará su nombre aún más grande dentro del fútbol peruano. Y así seguramente, quedarse mucho tiempo más por estas tierras.