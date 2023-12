Jorge Fossati no existe más con relación a Universitario de Deportes, está lejos y ahora solo se debe enfocar en la Selección Peruana, apenas cierre su vínculo con el equipo de todos. Por eso, desde la “U” dan la vuelta a la página y esperan hacer gestiones correctas para poder encontrar a un sustituto mucho mejor al que tuvieron hace poco. El Flaco deja un hueco bastante grande, difícil de llenar.

Por eso, ante el supuesto interés por Martín Lasarte, el Diario Depor lo contactó y esto fue lo que explicó el propio protagonista de la noticia: “Mire, yo no he tenido ningún tipo de contacto (directivos de Universitario de Deportes). Además, hasta que Jorge (Fossati) no esté desvinculado totalmente, no entraría en ningún tipo de contacto (no sé cómo está la situación hoy)”.

Todo esto pasó en la última noche del miércoles 13 de diciembre en horas del cierre del día. Casi a la medianoche en Perú, contestó el profesor ex Selección Chilena, dándole la bienvenida a Jorge Fossati a La Bicolor en lo que sería esta nueva experiencia para su buen amigo: “La verdad que me genera un profundo orgullo. Auguro un gran trabajo y ojalá que sea con el objetivo del mundial concretado. Es un gran entrenador, un maestro”.

Ahora mismo, se desconocen las luces posteriores a la salida de Jorge Fossati. Podría ser el nombre de Martín Lasarte para ser el nuevo entrenador de Universitario de Deportes. Pero mientras no existan mayores certezas, está algo lejos esa idea. Que sería en el papel previo, muy provechoso en todo sentido, debido a que al día de hoy, un ex seleccionador nacional, podría sumar demasiado en el ambiente competitivo de la “U”.

¿Universitario de Deportes contactó a Martín Lasarte?

Según cuenta Gustavo Peralta, periodista deportivo de PBO Campeonísimo y Diario Líbero, el tema se da así: “En las últimas horas, se dio un contacto con el entorno que maneja al técnico uruguayo Martín Lasarte, pero solo quedó en eso: un contacto”. Debería cristalizarse ese ambiente, para después entender que el acercamiento pueda convertirse en una oferta concreta y clara.

¿Qué sistema utiliza Martín Lasarte en sus equipos?

Bolavip pudo conversar con sus demás ediciones a lo largo del continente, en Chile y Uruguay conocen bien a Martín Lasarte. Por eso, su idea de juego puede calar muy rápido a Universitario de Deportes, porque su sistema táctico es parecido al de Jorge Fossati. En sus equipos, donde ganó cosas importantes, utilizó el famoso 1-3-5-2, donde se predomina la velocidad por las bandas.

¿Podría llegar Martín Lasarte a Universitario de Deportes?

El director deportivo de la “U” habló en RPP Noticias, habló sobre este nombre y contestó: “Ya han llegado CV’s y alternativas de entrenadores. Nos basamos en un manual, en un protocolo para contratar a un técnico. Ricardo Gareca y Martín Lasarte no son opciones”. Lo cual significa poco, porque al final quien decide en tienda crema, es Jean Ferrari.