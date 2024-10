Miguel Trauco mandó un claro mensaje luego de confirmarse que no fue convocado por Jorge Fossati a la Selección Peruana.

Miguel Trauco contó su verdad y reveló la razón por la que Jorge Fossati no lo convocó

Causó mucha sorpresa que Miguel Trauco no terminara en la lista oficial de convocados de Perú para la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Teniendo un buen presente en el Criciúma de Brasil, club con el que pelea por llegar a un puesto de clasificación internacional, el lateral izquierdo contó toda su verdad y habló sobre Jorge Fossati.

Si bien Miguel Trauco cuenta con 32 años, y no ha sido recurrente en los llamados de Jorge Fossati, se esperaba que el técnico lo pueda tener en cuenta luego de conocerse que Marcos López estaría suspendido ante Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas. No siendo así para el estratega, el ‘Nonno’ optó por no llamarlo.

Ante esto, la voz de Miguel Trauco no tardó en expresarse y su comunicación llegó vía mensaje de texto. Charlando con el periodista Horacio Zimmermann, el lateral izquierdo del Criciúma de Brasil dio todos los detalles de qué siente en este momento: “Hermano, ¿qué tal? Pucha sí, hoy comienzo una etapa de transición (por lesión), una vaina”.

¿Jorge Fossati debe convocar a Miguel Trauco?

Pues bien, tal parece que Miguel Trauco está pasando por un detalle todavía no divulgado, pero que lo obliga a estar fueras de las canchas. Apareciendo su reseña en Transfermarkt como “lesión desconocida”, tampoco se sabe el grado del mal que padece, cuándo volverá o de qué se trata.

Ahora será trabajo de Jorge Fossati encontrar al mejor reemplazo de Miguel Trauco en la Selección Peruana. Apuntando algunos a que sea Oliver Sonne, el lateral derecho del Silkeborg empieza a ganar espacio en el once inicial y quizá pueda estar ante Uruguay como lateral por la banda izquierda.

¿Cuánto gana Miguel Trauco?

Miguel Trauco gana 20 mil dólares mensuales, según Salary Sport. Fichado por el Criciúma de Brasil de febrero a diciembre del 2024, si el lateral izquierdo completa todo su víncula se llevará 220 mil dólares.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.