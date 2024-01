Miguel Trauco lamentó no jugar en Universitario y dejó palo para la directiva merengue

Miguel Trauco, algo apurado, pero contento por su nuevo reto profesional, habló con el Diario Depor en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Donde mencionó una oración que seguramente no gustará mucho en el hincha merengue. Quien lo esperaba para este famoso centenario institucional, y creía, hasta hace poco, que había rechazado la oferta del equipo de sus amores.

El Genio fue claro, cerró todo tipo de debates al respecto. Miguel Trauco expuso el accionar nulo de la directiva deportiva en Universitario de Deportes. Podría haber querido, podrían haber conversado, o algo semejante, pero al parecer nunca estuvieron interesados en verlo vestido de corto en Ate. El periodista Wilmer Robles le sacó la frase más potente: “Nunca me llamaron, así que por ese lado no podría decirte qué pasó, pero nunca tuve la propuesta de ellos”.

Sobre su futuro, jugará en el Criciúma del Brasileirao, donde aportará lo que le queda. Ese talento con la pierna izquierda, fortaleza en la banda izquierda, y demás detalles al respecto: “Voy con mucha ilusión, sé que el fútbol brasileño es muy competitivo. La idea es mantenerme para seguir siendo convocable. Mi idea es esa y voy más que todo por eso”.

Sobre volver a Brasil, donde supo jugar con camiseta de Flamengo, mencionó que está bastante tranquilo. Aunque Miguel Trauco todavía quería quedarse en San José Earthquakes, según veremos en la siguiente frase: “Es un fútbol que ya conozco hace mucho. Me apena no haber renovado en Estados Unidos, pero contento por este nuevo reto”.

También mencionó que algunos clubes de la Liga 1 lo tentaron, pero no pasaron de ser consultas o simplemente acercamientos para saber en qué situación se encontraba el ex Unión Comercio: “Hubo algunas propuestas de Perú que no se llegaron a concretar porque mi prioridad era seguir jugando afuera. Eso fue lo que prioricé desde el primer minuto y gracias a Dios se está dando esta oportunidad”.

Finalmente, la Selección Peruana también es un tema de interés. Y Miguel Trauco, siendo mundialista, explica lo que será el nuevo comienzo con Jorge Fossati en La Blanquirroja: “No he hablado (con los compañeros), pero la expectativa es la de siempre… estar compitiendo al máximo nivel. Sí, esto no ha terminado y todos estamos con esa confianza de poder revertir esto (en Eliminatorias)”.

¿Cuál es el valor actual de Miguel Trauco?

Sorpresivamente, el costo de su pase, según Transfermarkt no cambió mucho. Hoy está valiendo Miguel Trauco unos 1,80 millones de euros. Antes supo estar tazado en 2 millones como máximo, cuando jugaba en Saint-Étienne de Francia en la temporada 2017. Este tipo de profesional se perdió Universitario de Deportes, veremos qué dice el futuro en ambos caminos.