Conocidas son la diversas cábalas que tiene el estratega Ricardo Gareca. Habiendo estado ocho años dirigiendo a Perú, los actuales jugadores también las conocen y saben a la perfección qué hacer para poner el factor superstición en contra del ‘Tigre’.

Pasando esto en el duelo entre Perú vs. Chile por la Copa América 2024, Pedro Gallese se vio en medio del asunto al presentar una camiseta verde. Sabiendo que es uno de los colores que detesta Ricardo Gareca, pues en el pasado dirigió equipos como Deportivo Cali y Palmeiras (ambos de verde y le fue mal), este factor pudo ser determinante para empezar ganando, al menos mentalmente.

Ante esto, Pedro Gallese fue preguntado por la prensa sobre la camiseta verde que empleó en el Perú vs. Chile por la Copa América 2024, pero su respuesta fue totalmente inesperada: “No sé si es verde, no sé si es amarilla. Lo cierto es que yo le pedí al auspiciador que me consiga una camiseta amarilla y me consiguieron esa”.

Volviendo a ser consultado sobre el color de la camiseta que empleó en el Perú vs. Chile por la Copa América 2024, el guardameta Pedro Gallese se mostró firme con su respuesta y explicó el tono que para él es: “Para mí es amarilla, más allá de lo que digan”.

Si bien el factor cábala es muy empleado en el fútbol, Ricardo Gareca también era consciente que este detalle no podía quedar en el aire y por eso hizo que Claudio Bravo tapara en el Chile vs. Paraguay con ropa verde. Anulando así una posible mufa por parte de Pedro Gallese, el ‘Tigre’ estaría protegido.

Ricardo Gareca se medirá ante Perú y al verde de Pedro Gallese. (Foto: IMAGO)

Al final del partido, a Chile no le salieron las cosas muy bien y Perú tampoco tuvo muchas opciones de gol. Terminando en un empate sin goles por la fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2024, cábala o mufa, sí hubo una certeza: el partido estuvo muy flojo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca tiene contrato en Chile hasta junio del 2026. Firmando así hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas, el ‘Tigre’ buscará clasificar al país de la ‘Estrella Solitaria’ a un Mundial tras nueve años de ausencia.

¿Cuánto gana Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca gana 3 millones de dólares en promedio al mando de Chile. Siendo esa la cifra que se embolsaba en Perú, no se espera que el ‘Tigre’ esté por debajo de su monto habitual.