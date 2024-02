Hoy por hoy la vida de Néstor Bonillo y Alianza Lima están separadas, el ex profesional dentro del fútbol del cuadro íntimo se fue dejando unos pendientes. Gracias a una entrevista extensa de información, hecha por el Diario Depor nos daremos cuenta qué trabajó, y qué no hizo el ex asesor de planeamiento deportivo del equipo del pueblo en todo este tiempo.

Néstor Bonillo fue claro a la hora de explicar su función, y todo lo que trabajó casi en tiempo récord: “Hicimos un diagnóstico de situación y se fortaleció el área médica, de nutrición, se trajo un preparador físico institucional y a un ingeniero en estadística que arme una base de datos y así sirva para la toma de decisiones tanto en el fútbol profesional como formativo”.

Hay pendientes que se han ido cumpliendo con el paso de las semanas: “Se mejoró todo lo que es EGB en tanto a estructura, hoy los futbolistas deben desayunar y almorzar en el club, o sea que le resolvemos 50% de la comida diaria, en el fútbol formativo ya se aprobaron dos proyectos. Uno será un gimnasio importante de 600 metros cuadrados que servirá para menores y fútbol femenino”.

Pero no todo es color de rosas, muchos se quedaron por cumplir, ahí radica el problema mayor: “Además de una cancha de césped sintético en la explanada que dará más espacios de entrenamiento. Ambos proyectos serán en Matute. Además, hay otro proyecto, porque el club debe generar un nuevo Centro de Alto Rendimiento, que continúa en evaluación si puede ser adquirido o de alquiler por muchos años”.

¿Qué deben mejorar en Alianza Lima?

Es casi de carácter urgente, dice el experimentado preparador físico del profesor Ricardo Gareca: “Se debe resolver esa situación. Aquí en Matute hay limitaciones de espacio, pero ya estamos llevándolo al 100% de las posibilidades. Ya con eso y el Centro de Alto Rendimiento, se debe fijar una mejor producción de futbolistas que es a lo que tiene que apuntar Alianza Lima.

¿Qué hacía Néstor Bonillo en Alianza Lima?

Pasando a contar en qué comprendía todo esto de su labor interna o externa en Alianza Lima: “Al principio me tocó cumplir la función de asesor externo y la segunda también, con la misma figura, nada más que en la primera parte no tenía el asesoramiento para el fútbol profesional. Cuando asumí esta función lo primero que les comenté es que yo sigo perteneciendo al comando técnico del profesor Ricardo Gareca y que esta situación, mi contrato con el club, estaría atado a este vínculo que tengo hace muchos años con él”.

¿Por qué se fue de Alianza Lima?

Ahora se va, pero dejando en claro que su puesto iba a ser temporal si Ricardo Gareca lo necesitaba, como se ve ahora: “Sí. El club lo entendió, en su momento consideró que podía aportar, en el tiempo que esté, los conocimientos que había adquirido y lo aceptaron así. En este caso, ya se sabía de antemano que ante alguna propuesta con el comando técnico del profesor Gareca, yo iba a seguir los pasos de ese proyecto”.