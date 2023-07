Universitario de Deportes está a nada de recibir sus 100 años de vida institucional y quiere hacerlo con un nuevo título. Luchando por ganar el campeonato, el cuadro crema realizó interesantes incorporaciones para la temporada 2023 y una de ellas quiere seguir en el plantel.

Marcado por todo lo que viene viviendo en Universitario, desde el apoyo de los hinchas hasta la fiesta en las tribunas, el crack no ocultó su deseo de continuar en la temporada 2024.

Incluso revelando que inició sus papeles para nacionalizarse peruano, si es que llega a concretarse la opción el volante no ocuparía plaza de extranjero y su continuidad en el cuadro crema podría darse con mayor facilidad.

Así pues, no ocultando su deseo de seguir en Universitario, el volante argentino Martín Pérez Guedes confesó su más grande deseo: seguir de crema para el centenario de la temporada 2024.

SE VIENE EL CENTENARIO DE UNIVERSITARIO

Hablando para Liga 1 Radio, Martín Pérez Guedes fue claro al expresar sus deseos. No ocultando sus sueños, el mediocampista argentino dejó en claro que se siente bien en el club.

“Es un desafío importante estar en un club como Universitario. Hoy me siento de la mejor manera y entregando lo más que puedo al equipo”, comentó.

Luego, confesando que empezó sus trámites para nacionalizarse, el jugador de ofensiva dejó en claro que sí o sí quiere seguir de crema y que por ahora la Selección Peruana es un sueño lejano.

“Jugar en la selección peruana por ahora no lo tengo en mi cabeza. No quiero pensar mucho en el futuro. Quiero ir paso a paso. Me marea eso. No quiero alejarme del objetivo”, cerró.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día lunes 31 de julio a las 20:30 en el marco de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental de Ate contra Carlos Mannucci.

Así marcha Universitario de Deportes en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Universitario de Deportes ha disputado 5 partidos, y se ubica en la posición 1 con 3 partidos ganados, y 2 empatados, con 9 goles a favor y 2 gol en contra.