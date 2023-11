Extensa entrevista de Oliver Sonne con la Revista Cosas donde contó detalles de su vida recién. El considerado por la Selección Peruana, reveló que está listo para poder jugar de manera oficial. Hasta aprendió las sagradas estrofas del himno nacional, ahí demuestra su compromiso con la causa liderada por Juan Reynoso.

“Cuando me convocaron por primera vez para la selección nacional, comencé a escuchar la canción todos los días durante 10 a 20 días hasta llegar a Lima. Así que lo aprendí: simplemente escuchando el himno, mirando la letra y recordándola”. De esta forma, empieza su relato más personal, el veloz futbolista del Silkeborg IF en Dinamarca.

De esta manera, también calló los comentarios sobre su posible partida sin regreso del Perú. Sabe bien que Dinamarca es el país donde nació, pero la decisión de jugar por La Blanquirroja, hoy es inquebrantable: “No dejo eso abierto. Me encantaría volver y mostrar al entrenador, pero también al país, mi calidad en el campo. Así que espero que me llame de nuevo. El tiempo lo dirá”.

Además, explicó lo que es su proceso como nuevo dentro de la Selección Peruana. Oliver Sonne no se apura para nada, y entiende que debe quemar etapas: “Tenemos que tener paciencia. Por lo que me dijeron, será un proceso. Tal vez en la próxima convocatoria, tal vez no. Vamos a ser pacientes y, con suerte, tendré la oportunidad de ir a jugar”.

¿Cómo tomó Oliver Sonne su falta de minutos en Perú?

Lo toma deportivamente, como debería ser siempre. Acepta que es un malestar, pero pasa casi desapercibido por su madurez: “Sabía que por ser la primera vez aquí pasaría mucho tiempo tratando de aprender la nueva cultura. Entonces supe que tal vez no habría tantos minutos para mí, lo cual acepté. Sé que conmigo es un proceso”.

Sobre su relación con Juan Reynoso, y la última charla que tuvieron antes de enterarse de que no iba convocado ante Argentina. Sonne fue bastante preciso: “Me dijo que yo no iba a estar en el grupo. Y que todo era muy nuevo para mí todavía. Iba a ser un partido muy difícil. Así que optó por elegir a algunos de los jugadores más originarios del equipo, lo cual respeto”.

¿Hay problemas entre Juan Reynoso y Oliver Sonne?

No existe mala relación, todo muy bien con el seleccionador nacional del Perú. Mencionó Oliver Sonne: “En lo absoluto. Hablé con el profesor Reynoso antes de ir al Perú. Y ambos coincidimos en que, siendo la primera vez, todo era bastante nuevo. No creo que fuera algo feo no jugar. No, respeto la decisión del entrenador”.